Un ex del Levante UD se coloca como candidato para entrenar a la UD Las Palmas
Javi Calleja figura entre las opciones que maneja la entidad canaria para sustituir a Luis García en el banquillo amarillo
La UD Las Palmas ya trabaja en la búsqueda del relevo de Luis García al frente del banquillo amarillo. Tras la decisión del técnico de irse al RCD Mallorca, la dirección deportiva ha activado el proceso para encontrar al entrenador que liderará el nuevo proyecto del conjunto insular.
Según ha informado SER Las Palmas, uno de los nombres con los que el club ya ha mantenido contactos es el de Javi Calleja. El técnico madrileño, con experiencia en Primera y Segunda División, figura entre las opciones que maneja la entidad para asumir el cargo.
Integrante del casting
La UD Las Palmas estudia diferentes perfiles antes de tomar una decisión definitiva, con el objetivo de elegir al entrenador adecuado para afrontar una temporada en la que el club aspira a volver a ser protagonista y luchar por sus objetivos deportivos.
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