Otro mercado austero en el Levante... con una previsión elevada de incorporaciones

La permanencia del Levante en Primera División no es sinónimo de abundancia económica. Sí de prosperidad, crecimiento y perspectivas prometedoras, pero no de dinero caído del cielo que elimine de golpe y porrazo todos los problemas financieros que arrastra el club desde que su estabilidad estallase por los aires hace tres años. La deuda seguirá recortándose según continúen los ingresos, por lo que el mercado de transferencias del Levante volverá a moverse en los mismos márgenes que el anterior: mediante ingeniería, tirando de ingenio y ejecutando movimientos quirúrgicos, pero con la intención de explotar todos y cada uno de los recursos que estén en las profundidades del coliseo de Orriols.

Sin embargo, la plantilla volverá a tener múltiples variaciones. El equipo comandado por Luís Castro sufrirá diferentes movimientos, sobre todo, al haber 10 futbolistas que harán las maletas de manera oficial a partir del 30 de junio. Casi el 40 por cien de la plantilla finaliza contrato o acaba su periodo de cesión y, salvo giro radical de los acontecimientos, ninguno volverá a vestir la elástica levantinista por mucho que el deseo de la cúpula alta sea la de repetir experiencia con más de uno. El mercado, a su vez y tras cerrar el fichaje de Bardeli, volverá a ser austero, lento y se basará en ser paciente para atar oportunidades de mercado inaccesibles a estas alturas, pero propensas a desbloquearse una vez avance la ventana de transferencias. Mientras, el club tiene la previsión de vender.

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Bardeli, en el Ciutat / LUD

“Va a ser un mercado similar. Al no tener estabilidad económica, tienes muchas cesiones y jugadores que acaban contrato. Estamos aún a expensas del fair-play que vamos a tener, pero el año pasado fueron un total de cuarenta operaciones entre primer equipo y filial y esta vez será por el estilo. Vamos a ser cirujanos para intentar acometer todos los fichajes. Esperamos tener el mismo éxito que el año pasado”, aseguró Héctor Rodas durante su entrevista conjunta en SUPER con Jose Gila, a la vez que el jefe de scouting comentó que “es parecido, sobre todo a nivel económico, pero el bagaje de una temporada con muchas negociaciones, con salidas y entradas, y pelear durante muchos meses, da más experiencia y permite que lo afrontes con más serenidad, pero va a ser igual de difícil. Los equipos que suben lo hacen con una economía saneada, con la intención de apostar por jugadores parecidos a los nuestros y con grandes directores deportivos. Siempre es difícil, pero con la experiencia de la temporada pasada que nos da estabilidad”.