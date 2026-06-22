El Levante valora de forma positiva la primera exploración sobre la campaña de abonos 26/27

La temporada 25/26 fue tan emocionante para el Levante que los que la presenciaron desde las gradas del Ciutat de València no han dudado en repetir experiencia. Tanto los que llevan décadas a sus espaldas como los que se están enganchando al veneno levantinista seguirán ligando su existencia a la rutina y esencia que se respira en el coliseo de Orriols.

Todavía falta una confirmación oficial y cifras detalladas, pero la primera exploración realizada por el club confirma una campaña de abonos exitosa, donde prácticamente la totalidad de los socios han renovado su pase y han asegurado su asiento con vistas a la temporada 26/27 donde, de la mano de Luís Castro, el Levante volverá a pelear por conseguir la permanencia sin renunciar a vivir grandes gestas, aunque con la esperanza de no sufrir hasta los niveles de la pasada campaña.

La de la temporada 25/26 se cerró con 20.000 abonados, cifra correspondiente al tope marcado por LaLiga para habilitar el porcentaje de venta de entradas que marca la competición, mientras que la cifra que se baraja actualmente se acerca, y mucho, a la registrada en 2025. Una vez el club termine de gestionar los abonos del Club de Empresas, palcos VIP y patrocinadores, y de tramitar las nuevas altas a menores de 5 años, dará a conocer el número de fieles que renuevan su sentimiento granota. El Ciutat de València, de esta manera, volverá a ser una caldera.

COMUNICADO OFICIAL DEL LEVANTE UD

La respuesta de la afición del Levante UD a la campaña de abonos está siendo extraordinaria. A falta de conocer la cifras definitivas, porque durante esta semana se están tramitando los abonos del Club de Empresas, palcos VIP y patrocinadores, el club ya puede adelantar que casi la totalidad de los abonados ha renovado su pase, repitiendo prácticamente las mismas cifras de la temporada pasada.

La previsión de la entidad es igualar el número de abonados del año pasado en lo que se refiere al abono general. El Levante UD todavía no puede ofrecer los datos de cierre definitivos debido a que quedan diversos frentes operativos por procesar durante esta semana: actualmente se están gestionando las nuevas altas para menores de 5 años, resolviendo incidencias habituales en los cambios de localidad y terminando de concretar los pases corporativos e institucionales, como los del Club de Empresas, Palcos VIP y patrocinadores.

Carné de simpatizante

El Levante UD abrirá más adelante la campaña específica para el carné de simpatizante, una modalidad que se espera que continúe incrementando su volumen de miembros. Esta opción contará con una serie de ventajas a lo largo del año y podría incluir la prioridad para futuras nuevas altas, si las hubiera.

Comunicación oficial a todos los abonados

El pasado martes se envió una comunicación oficial por correo electrónico a todas las personas que han renovado su abono con los siguientes pasos y fechas clave. Si has renovado y no has recibido este e-mail, te rogamos que compruebes que has registrado correctamente tu dirección de correo en el portal del abonado o que revises tu bandeja de correo no deseado (spam).

A continuación, resumimos los puntos clave detallados en dicho comunicado:

Estado de la renovación: Ya se puede acceder al portal del abonado en la web oficial para comprobar que el proceso se ha completado correctamente.

Cambios de localidad (martes 23 de junio): El martes se abre el plazo (tanto presencial como online) para solicitar un cambio o mejora de ubicación en el estadio.

La Tenda Granota permanece cerrada el martes, 23 de junio, por inventario

Festivo (miércoles 24 de junio): Las oficinas estarán cerradas al público con motivo de la festividad de San Juan. También la Tenda Granota permanecerá cerrada.

Altas especiales (Nacidos en 2021): Los días 25 y 26 de junio se tramitarán los abonos de niños nacidos en 2021 que sean hijos o nietos de abonados. Este trámite es exclusivamente presencial y requiere presentar el libro de familia.

Recogida de nuevos pases: Quienes hayan solicitado un pase físico (con coste de 5€) ya pueden retirarlo en las oficinas en su horario habitual, sin fecha límite.

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Abonos de coleccionista: El club enviará un correo de aviso en cuanto estén disponibles. Podrán recogerlo tanto quienes lo adquirieron en la renovación como aquellos interesados que deseen comprarlo en ese momento.