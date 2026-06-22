El Levante renueva a la canterana Núria Escoms

El Levante Femenino ha renovado a la canterana valenciana Núria Escoms para que la centrocampista continúe en el club durante las próximas dos temporadas, hasta 2028, después del descenso a Primera RFEF.

Escoms llegó a la cantera azulgrana como alevín y su debut con el primer equipo llegó el 20 de octubre de 2024 ante el Barcelona en el Ciutat de València después de superar una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda durante un partido del filial ante el Málaga y ser campeona de Europa sub19.

Superó una grave lesión

Poco más de un año después, un mal apoyo durante un entrenamiento le provocó una grave lesión, esta vez, en su rodilla derecha. Pero la futbolista volvió a recuperarse y disputó 24 minutos frente al Alhama en la penúltima jornada de Liga.

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En el comunicado, el Levante destaca de ella que es "una centrocampista de calidad con muy buen toque de balón y podrá demostrarlo de nuevo durante esta temporada impulsando al Levante UD Femenino a Primera División".