El Levante ‘resuelve’ el entramado contractual de Víctor JR

La etapa de Víctor JR en el Levante ha sido tan breve como fugaz fue su puesta en escena. Su aparición en la séptima jornada de la temporada 24/25 frente al Almería, disputando apenas cinco minutos sobre el césped del Ciutat de València, queda muy lejos del recuerdo levantinista, que presenció el debut en el fútbol profesional de una auténtica promesa, pero que desapareció de golpe y porrazo de los planes de Julián Calero. Felipe Miñambres, principal valedor de su fichaje, apostó fuerte por sus servicios arrebatándoselo al Juvenil del Valladolid e imponiéndose en la puja a múltiples equipos que pelearon por hacerse con su firma.

Víctor Fernández Jr. reforzará al filial valencianista. / SD

Sin embargo, atrás queda la expectación que levantó su fichaje en clave granota. El filial del Valencia, después de tenerlo en sus filas en calidad de prestado durante la campaña 25/26, lo incorpora a su disciplina en las condiciones que adelantó SUPER hace un mes: contrato hasta 2029 tras ejecutar la opción de compra de 100.000 euros, cifra asignada posteriormente al acuerdo de cesión. No obstante, el Levante, dejando marchar al mediapunta, ve mínimamente aliviada su maltrecha economía. Según pudo saber SUPER, la entidad libera un salario desorbitado y muy superior para cualquier futbolista que habite en categoría Juvenil, e incluso filial, tanto a nivel nacional como internacional.

Correspondiente al contrato firmado en 2024 y cuya fecha de caducidad databa de 2028, las cifras eran inasumibles no solo al tratarse de un chico sin bagaje en el profesionalismo a sus 18 años, sino también al percibir cantidades más altas, tal y como pudo averiguar SUPER, que las de muchos futbolistas que fueron determinantes en el ascenso a Primera División conseguido en El Plantío. Sin ser culpable Víctor JR del contrato que le pusieron sobre la mesa, el vallisoletano rechazó la opción de bajar al Atlético Levante y la de marcharse cedido ante la ausencia de minutos, y apostó por permanecer en la primera plantilla granota hasta que el Valencia CF le convenció para reclutarlo a su filial.

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Victor Jr, jugador del Valencia Mestalla / RRSS Valencia CF

El curso del mediapunta en el Antonio Puchades convenció a los técnicos gracias a sus habilidades, a su técnica y a sus números: 11 goles y 3 asistencias para convertirse en el segundo máximo goleador del combinado valencianista. Motivos por los cuales el Valencia se ha decantado por adquirirlo en propiedad. Después de sellar su firma en su nuevo contrato junto a sus familiares y amigos, tal y como cazó Radio Marca Valencia, Víctor JR iniciará una nueva andadura futbolística sin que nadie dude en Orriols de su talento, pero sabiendo que liberar su desproporcionado contrato era la mejor solución para todas las partes.