Defensa con tendencia ascendente... pero pendiente de reestructurar
La retaguardia del Levante aumentó sus pretensiones para conseguir la permanencia: pasó de no encajar gol en solo dos partidos de la primera vuelta a salir sin su portería perforada en siete encuentros durante la segunda. Sin embargo, la mitad finalizan su vínculo con el club
La metamorfosis que experimentó la defensa del Levante en el último tramo de competición estuvo a la altura del milagro que supuso mantener la permanencia en Orriols. Una retaguardia que hizo aguas a lo largo de la temporada estrechó sus grietas, aguantó el tipo y protagonizó exhibiciones defensivas de gran calibre.
Matías Moreno, Dela, Matturro en el eje de la zaga, junto a las labores por izquierda de Pampín y Manu Sánchez, acompañados por Toljan y Nacho Pérez, mientras Elgezabal dio el do de pecho hasta que los problemas físicos le atormentaron, cerraron filas para que el Ciutat de València se sintiera más fuerte en la retaguardia.
7 de sus 9 porterías a cero se construyeron en la segunda vuelta. Y, pese a que la cifra de dianas encajadas entra una vuelta y otra sea mínima (31 en la primera y 30 en la segunda), el 4-2 en San Mamés, el 3-0 ante el Barça y el 5-1 en La Cerámica son las derrotas que alteran una estadística que se entiende mejor con los encuentros en los que los de Luís Castro salieron airosos en lo que a tantos en contra se refiere.
Profunda reestructuración
Con una defensa que tuvo una tendencia ascendente, el Levante salvó la categoría en la élite del fútbol español, pero no significa que no deba hacer nuevamente los deberes para igualar su resultado… partiendo desde la base.
Manu Sánchez, Matías Moreno y Matturro vuelven a sus equipos de procedencia, mientras Diego Pampín afronta sus últimos días como futbolista del Levante después de los servicios prestados, siendo trascendental en el ascenso a Primera. Mientras, Toljan y Nacho Pérez se mantienen por la derecha, a la vez que Dela y Elgezabal tienen contrato.
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