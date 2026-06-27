El Levante solicita jugar las dos primeras jornadas de la temporada 26/27 fuera de casa
El Ciutat de València acogerá eventos hasta el 25 de julio, lo que obliga al club a solicitar el aplazamiento de su estreno como local para que el césped esté en óptimas condiciones
El Levante activa la cuenta atrás para vivir una nueva temporada donde el objetivo volverá a ser conseguir la permanencia en Primera División. El equipo de Luís Castro apura sus últimos días de vacaciones antes de ponerse manos a la obra y de empezar a preparar la campaña 26/27, pero, mientras los jugadores regresen al trabajo con vistas al inicio de un nuevo curso, los mantenedores del Ciutat deberán replantar un césped que verá desgastado su terreno tras un verano de muchísima actividad.
Según informó Ismael Algarra en Twitch y pudo confirmar SUPER, el club le ha solicitado a LALIGA jugar las dos primeras jornadas lejos del coliseo de Orriols para tener el césped disponible una vez se reanude la actividad deportiva. El Ciutat de València tendrá conciertos y diferentes actividades hasta el 25 de julio, tres semanas antes de que arranque la temporada 26/27, y desde la entidad consideran que disponer de, al menos, un mes para dejar el césped en condiciones sería lo idóneo. LALIGA arranca el fin de semana del 15 de agosto y hasta el 27 de septiembre no habrá parón de selecciones, por lo que, de aceptarse la petición, el Levante no volverá a jugar de local hasta el fin de semana del 30 de agosto.
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