No hay nadie en Europa como Carlos Espí

Un mes después de finalizar la temporada 2025/26, aún retumba en los cimientos de Orriols la fuerte irrupción de Carlos Espí en Primera División para aupar al Levante hacia la permanencia. Sin ser desconocido en las profundidades del Ciutat de València, ya que se metió a la grada en el bolsillo a las primeras de cambio después de sobresalir en categorías inferiores, el universo del fútbol ya sabe cómo se las gasta el atacante de Tavernes de la Valldigna tras marcar 11 tantos en 1139 minutos. Su físico imponente va acompañado de un olfato goleador y capacidad rematadora innata, capaz de desequilibrar firmes entramados defensivos y de desatascar encuentros cerrados. Así lo hizo en Segunda y, sobre todo, en Primera, donde se erigió como el principal bastión para salvar al Levante de la quema del descenso. Con contrato hasta 2028 y una cláusula de 25 millones de euros, tal ha sido su impacto que media Europa anda tras sus pasos, aunque Carlos Espí es feliz en el Ciutat de València y se siente muy identificado con el club que representa. No obstante, despierta inevitablemente un alto interés en el Viejo Continente no solo por sus números y sus características, sino también por las estadísticas, inéditas en las cinco grandes ligas, que registra a sus 20 años de edad.

Según datos recogidos a través del portal Transfermarkt, ningún atacante que acabó la temporada con 11 goles, entre los que compiten en España, Inglaterra, Italia, Francia y Portugal, lo hizo con la misma o menos edad que Carlos Espí, y los que perforaron porterías rivales con 20 años o menos ni se acercan a los números registrados por el '19' del Levante: 11 goles en 1339 minutos, repartidos en 25 partidos. En LaLiga, el único que le supera es Lamine Yamal con 16 goles en 28 partidos a sus 18 años. La estrella del Barcelona es, de hecho, la excepción en España y en Europa, a la vez que los 9 atacantes con 20 años o menos que batieron la línea de gol lo hicieron en contadas ocasiones: Echeverri (1 gol en 17 partidos con el Girona a sus 20 años), Ronny Barghi (2 goles en 21 partidos con el Barça a sus 20 años), Joel Roca (3 goles en 32 partidos con el Girona a sus 20 años), Jan Virgili (2 goles en 31 partidos con el Mallorca a sus 19 años), El-Abdellaoui (2 goles en 22 partidos con el Celta a sus 20 años), Mastantuono (1 gol en 23 partidos con el Real Madrid a sus 18 años), Boayar (1 gol en 7 partidos con el Elche a sus 20 años de edad), Miguel Cubo (1 gol en 2 partidos con el Atlético de Madrid a sus 18 años) e Iker Luque (1 gol en 1 partido a sus 20 años de edad).

El Cucho Hernández y Lucas Boyé son los atacantes que comparten cifra con el de Tavernes de la Valldigna. El punta bético, 11 goles en 32 partidos, mientras el babazorro vio puerta en 11 veces a lo largo de 29 partidos... A sus 27 y 30 años respectivamente. La estadística, sin embargo, es aplicable al resto del resto de grandes ligas de Europa. La Premier League es la competición con más prestigio del balompié, y los atacantes que han terminado la liga con el mismo número de goles que Carlos Espí lo han hecho con más años y partidos a sus espaldas: Zian Flemming (29 partidos con el Burnley a sus 27 años), Benjamin Sesko (30 partidos con el Manchester United a sus 22 años), Bryan Mbeumo (33 partidos con el Manchester United a sus 26 años), Richarlison (32 partidos con el Tottenham a sus 29 años) y Hugo Ekitike (28 partidos con el Liverpool a sus 23 años, aunque lesionado del tendón de Aquiles desde mediados de abril). A su vez, 9 atacantes (donde también entran mediaspuntas) de 20 años o menos sumaron, como mínimo, un tanto a su cuenta particular, pero quien más veces lo consiguió fue Mateus Mané: centrocampista ofensivo de 18 años que marcó 3 tantos en 27 encuentros con el Wolverhampton.

La Serie A, entre tanto, no destaca por tener en sus profundidades a un delantero al que se le caigan los goles de los bolsillos. Es más, existen muchos con dobles dígitos, pero nadie los logra con la edad de Espí. Giovanni Simeone, de hecho, es el único de la liga italiana con 11 dianas (las mismas que el '19') en su haber, pero con 30 años a sus espaldas. No obstante, 6 atacantes le pisan los talones al argentino. Quien más amenaza al de Tavernes de la Valldigna es el extremo de la Juventus Kenan Yıldız, quien sumó 10 dianas con 21 años, aunque sus 36 partidos disputados reflejan que necesitó más actuaciones que Espí para acercarse a sus cifras. El resto de atacantes con un gol menos que el '19' levantinista son: Nikola Krstović (10 goles en 33 partidos con el Atalanta a sus 26 años), Keinan Davis (10 goles en 30 partidos con Udinese a sus 28 años), Gianluca Scamacca (10 goles en 24 partidos con el Atalanta a sus 27 años), Federico Bonazzoli (10 goles en 35 partidos con Cremonese a sus 29 años) y Riccardo Orsolini (10 goles en 35 partidos con el Bologna a sus 29 años). Y ninguno tiene más de 20. Entre los atacantes con una edad de 20 o menos, quienes ocuparían un hipotético top3 serían Semih Kılıçsoy, que anotó con el Cagliari 4 tantos en 22 partidos a sus 20 años; Jayden Addai, también con 20 años, mientras sumó 3 goles vistiendo la elástica del Como en 12 ocasiones; y Jeff Ekhator, del Genoa, marcando 3 dianas en 30 encuentros a sus 19 años.

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Francia y Portugal: mucho talento, pero lejos de Espí

Por su parte, Francia y Portugal son países que acumulan un elevado número de talento en sus territorios, aunque aún les queda mucho para tener en sus campeonatos a un futbolista de 20 años o menos de la talla de Carlos Espí. La Ligue 1 cuenta con 4 atacantes con los mismos 11 goles que el canterano de Orriols, pero los más jóvenes tienen tres años más: Ansu Fati (11 dianas en 25 partidos) y Barcola (11 en 29). Pavel Šulc, procedente del Olympique de Lyon con 25 años, y Florian Thauvin, quien desde el Lens sigue dando guerra a sus 33, ostentan los mismos goles que Espí tras 27 y 33 encuentros disputados respectivamente. Yendo hasta Portugal, no es un viejo rockero, pero el extremo derecho de 31 años que milita en el Gil Vicente, Murilo de Souza, es el único que en el país luso sumó 11 tantos, aunque necesitó 32 choques para conseguirlo. Entre tanto, el atacante que más se acerca a los números del '19' es el extremo del Oporto William Gomes: misma edad que el futbolista granota y 8 goles anotados en 28 enfrentamientos ligueros. Es por ello que los 11 tantos en 1339 minutos de Carlos Espí, divididos en 25 partidos, ensalzan el valor de un delantero llamado a dominar el frente de ataque de cualquier equipo del mundo. Mientras, lo disfruta y se enorgullece de tenerlo en sus filas el Levante, expectante por ver qué deparará este mercado.