Fichaje de nivel para el Levante Femenino

El Levante UD Femenino ya tiene al hombre que dirigirá el nuevo intento de regresar a la élite. El club granota apuesta por un técnico de la casa, con experiencia en los mejores escenarios del fútbol femenino español y europeo. Javier Aguado vuelve a Orriols para asumir uno de los retos más exigentes de su carrera y es que todo lo que no sea devolver al equipo a la Liga F sería un fracaso.

No es un nombre cualquiera. Aguado aterriza en el banquillo levantinista después de una trayectoria construida paso a paso entre algunos de los proyectos más importantes del fútbol femenino nacional. Su última experiencia llegó en el Madrid CFF, equipo de la Liga F, donde dirigió al conjunto madrileño hasta el pasado mes de enero.

Antes de asumir ese desafío ya había acumulado un importante recorrido. Formó parte del cuerpo técnico del Atlético de Madrid que conquistó la Liga en la temporada 2017/18 y posteriormente continuó su crecimiento profesional en el Athletic Club junto a Ángel Villacampa durante dos campañas, viviendo desde dentro la máxima exigencia del fútbol español.

Pasado en el Levante UD Femenino

Pero si hay un destino que conoce perfectamente es el club granota. Aguado ya formó parte del cuerpo técnico azulgrana en una de las etapas más brillantes de la sección femenina, con el equipo compitiendo en la UEFA Women's Champions League. Aquella experiencia dejó una huella importante tanto en el técnico como en el club.

Su evolución continuó posteriormente como primer entrenador del Elche CF Femenino, donde consiguió consolidar un proyecto competitivo que terminó peleando en la zona alta de la Segunda RFEF, un trabajo que le abrió de nuevo las puertas de la máxima categoría con el Madrid CFF.

Noticias relacionadas

Ahora regresa a una entidad que conoce y que también conoce su forma de trabajar. El Levante no solo incorpora a un entrenador; incorpora experiencia, conocimiento del club y un perfil acostumbrado a desenvolverse en contextos de máxima exigencia. Tras el histórico descenso de la pasada temporada, la reconstrucción deportiva ya tiene una pieza clave. El objetivo no admite demasiadas interpretaciones y pasa por recuperar cuanto antes el sitio del Levante UD Femenino entre los mejores equipos del fútbol español. Y para liderar ese camino, el club ha apostado por un técnico con pasado granota y un currículum que respalda la ambición del nuevo proyecto.