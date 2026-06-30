El Levante UD despide a Pablo Martínez tras no renovar con el club

Hoy, 30 de junio de 2026, acaba el contrato de Pablo Martínez con el Levante y el club ya le ha comunicado al jugador que no tiene intención de renovarle. El futbolista madrileño formaba parte del Levante desde julio de 2019, cuando llegó desde el Alcorcón. Comenzó su trayectoria con el club granota en el filial, donde jugó 20 partidos durante la temporada 19/20. Desde su ascenso al primer equipo, Pablo Martínez ha jugado 155 partidos oficiales en los que ha anotado 12 goles.

De canterano a capitán

Tras la salida de Pepelu, Pablo se convirtió en el capitán del club y ha portado el brazalete hasta el día de hoy. El Levante ha anunciado a través de un comunicado en su web que el club y el jugador separan sus caminos tras “una trayectoria destacada en la que el jugador ha defendido el escudo azulgrana con orgullo”.

Al inicio de su etapa como jugador del Levante, Pablo jugó cedido en distintos equipos para coger experiencia. Primero en el Mirandés durante la temporada 20/21, donde fue titular, y durante la campaña 21/22 jugó media temporada en el Huesca, donde también fue una pieza clave del equipo. Al volver del club aragonés, Pablo se convirtió en una parte fundamental del Levante. Sin embargo, en 2023 se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Gracias Pablo Martinez / @LevanteUD

Esa lesión le mantuvo apartado de los terrenos de juego durante 12 meses, en los que trabajó duro para poder regresar a su mejor nivel. Su primer gol tras la lesión llegó precisamente en el mismo estadio en el que se lesionó, el Carlos Belmonte.

Estuvo cerca del Valencia CF

Durante el verano de 2025 estuvo muy cerca de marcharse al Valencia CF, pero finalmente se quedó en Orriols para vivir el regreso del Levante a primera división. Durante esta temporada, el jugador granota ha jugado 27 partidos, en los que ha anotado 1 gol y ha dado 5 asistencias.

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"Una huella profunda en la historia del club"

El conjunto granota le ha agradecido al jugador los servicios prestados y ha resaltado su “impecable comportamiento, liderazgo y entrega absoluta”. Además, también aseguran que ha dejado una “huella profunda” en la historia del club. El jugador todavía no se ha despedido de la afición, pero se espera que lo haga en las próximas horas.