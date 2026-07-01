El Levante incorpora a José Manuel Álvarez Casado como jefe de los servicios médicos del club

El Levante UD da un paso al frente en su estructura profesional e incorpora a su organigrama, procedente del Real Betis Balompié, a José Manuel Álvarez Casado como nuevo jefe de los servicios médicos del club, tal y como puede adelantar Superdeporte. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, el doctor regresa a la que fue su casa durante la temporada 2017/18 con el objetivo de controlar cada diagnóstico y de estar en el día a día de los futbolistas de la primera plantilla masculina, sin depender exclusivamente de servicios externos y con la finalidad de organizar y coordinar a todos los profesionales de su competencia no solo a lo largo de la semana, sino también en los días de partido, tanto en el Ciutat de València como en los que se disputen fuera de casa.

La contratación del doctor Álvarez supone un salto de gran nivel, ya que cuenta con una prestigiosa trayectoria profesional y formativa que lo convierte en un seguro para los intereses del club. Además de su licenciatura, el nacido en Sevilla tiene un máster en Valoración del daño corporal y Aparato locomotor por la Universidad Europea de Madrid, y está especializado en Medicina de la Educación Física y el Deporte por parte de la Universidad de Cádiz. A su vez, acumula a sus espaldas una amplia carrera en el universo del fútbol: fue responsable de los servicios médicos de la cantera verdiblanca desde 2011 hasta 2014 y, en el curso 2017/18, formó parte de la estructura médica granota hasta que, finalizada la temporada, el Betis le volvió a reclutar para convertirlo en el médico del primer equipo.

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Ocho años después, José Manuel Álvarez Casado comunicó al club verdiblanco su decisión de abandonar el Benito Villamarín por motivos personales y el Levante no dudó en hacerse con sus servicios para fortalecer su estructura médica. “Hoy tengo que anunciaros una decisión muy meditada y tomada hace unos meses que me inunda de tristeza pero que por otro lado me va a permitir estar cerca de mi familia y poder disfrutar de lo que uno deja detrás cuando asume cargos de responsabilidad como el mío actualmente”, escribió el doctor Álvarez en un comunicado de despedida. De esta manera, el andaluz se incorpora al club con el objetivo de coordinar y organizar el área de salud y fisioterapia, velando por el correcto funcionamiento de los procesos médicos y de diagnóstico. Mientras, la entrada del doctor Álvarez se debe a la salida de Joel Gambín, especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica en IMSKE, a la vez que el hospital deja de ser el principal gestor de los servicios médicos del Levante UD ante la llegada del doctor procedente del Betis.