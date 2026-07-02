Alan Matturro abre la puerta a su continuidad en el Levante UD

Alan Matturro no cierra la puerta a su continuidad en el Levante UD. El central uruguayo, una vez finalizada su cesión en el conjunto granota, publicó en redes sociales una carta de despedida, pero sin descartar una posible vuelta a Orriols. Con un "gracias y hasta pronto", el futbolista de 21 años deja entrever que le gustaría un segundo periplo por el Ciutat de Valencia.

El zaguero charrúa ha disputado un total de 21 partidos oficiales pese a sus problemas físicos iniciales. Con un rendimiento de menos a más, y un gol clave para la permanencia en Primera División, Matturro se ha ganado el respeto y el cariño del vestuario granota. La mayoría de sus compañeros se han deshecho en halagos hacia su figura. El club granota no ha ejercido la opción de compra para conseguir su traspaso, lo que conlleva que, por el momento, el central regrese al Genoa italiano.

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Defensa por reestructurar

La baja del uruguayo, sumada a la de Matías Moreno, Manu Sánchez y Diego Pampín, deja en cuadro la defensa del Levante UD. El equipo dirigido por Luís Castro comenzará la pretemporada este sábado con solo cuatro zagueros disponibles. A la espera de citar a futbolistas del filial, Dela, Unai Elgezabal, Jorge Cabello y Jeremy Toljan estarán a las órdenes del técnico portugués, que sumará a la causa al único fichaje hasta la fecha, Enzo Bardeli.