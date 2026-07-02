El mensaje de Pablo Martínez en su adiós al Levante UD

El pasado 30 de junio de 2026, acabó el contrato de Pablo Martínez con el Levante UD y el club le comunicó al jugador que no tenía intención de renovarle.

Corazón granota

El centrocampista se despidió del Levante tras siete temporadas en el club valenciano con un mensaje de agradecimiento en el que aseguró que una parte de su corazón "siempre será granota". "Nunca es fácil encontrar las palabras para despedirse de la que considero ha sido mi casa", comienza la carta de despedida difundida en sus redes sociales.

El futbolista madrileño pone fin a una etapa tras 155 partidos e iniciada en 2019, cuando llegó al Levante para el equipo filial. Después debutó en Primera División y formó parte de la plantilla que logró el ascenso a la máxima categoría en 2025, además de ejercer como capitán del conjunto levantinista.

El jugador recordó que el Levante le permitió "cumplir todos los sueños" que tenía cuando era niño. "Hace 7 años llegué al Levante UD con la ilusión de convertirme en futbolista profesional y, este club, me ha permitido cumplir todos los sueños que tenía cuando era niño. Desde debutar en primera división, y conseguir un ascenso histórico, hasta convertirme en capitán en la máxima categoría".

Pablo Martínez destacó que siempre trató de defender el escudo "con respeto, compromiso y humildad", consciente "del privilegio y de la enorme responsabilidad que significa portar esta camiseta y su brazalete".

El centrocampista también agradeció el apoyo recibido de compañeros, entrenadores y empleados del club durante su etapa en la entidad: "Ha sido un placer poder disfrutar de todo lo vivido. Los entrenadores me han converido en el futbolista que soy hoy en día y los empleados del club me han hecho la vida infinitamente fácil" . Además ha tenido una mención especial para la afición levantinista. "Gracias por confiar en mí, por brindarme vuestro apoyo y vuestro cariño en los buenos, pero sobre todo, en los malos momentos. Gracia por cada mensaje y muestra de cariño", señaló.

"Hoy se cierra una etapa, pero una parte de mi corazón siempre será granota. Gracias por hacerme sentir como en casa; ha sido un orgullo haber defendido este escudo. Os deseo el mayor de los éxitos. Macho Levante", concluyó el futbolista madrileño, de 28 años.