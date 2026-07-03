Diego Pampín se despide del Levante UD: "Han sido 2 años inolvidables"

Diego Pampín dejó de ser jugador del Levante UD el pasado 1 de julio. Con su vinculación al club granota expirada, el lateral de Oleiros dice adiós a su primera experiencia en Primera División. Una etapa que se ganó durante la temporada de ascenso del cuadro azulgrana a LaLiga EA Sports, y cuyo rendimiento le permitió ganarse la renovación por un año más. El zaguero de 26 años califica de "inolvidable" su paso por el Ciutat de Valencia, pues se ha despedido de sus compañeros y de la afición vía redes sociales.

A pesar de ser importante en Segunda División, Pampín ha perdido protagonismo con el salto de categoría. Si bien con la llegada de Luís Castro tuvo varios partidos seguidos como titular, no se ganó la confianza del técnico portugués. Es por ello que el Levante UD toma la decisión de no prolongar su contrato.

Despedida completa

"Tras varios días pensando en cómo despedirme de vosotros, creo que un gracias no es suficiente. Repasando estos 2 años tan emocionantes que hemos pasado juntos, me he dado cuenta de lo afortunado que he sido al haberlos vivido junto a vosotros. Qué placer llegar a un sitio nuevo y encontrarse gente así. Solo espero haber estado a la altura, amigos.

A los que no salís por la TV cada fin de semana, perdon por no inmortalizar muchos de los momentos que hemos compartido. El fútbol no os da el reconocimiento que merecéis, y sin vosotros nada sería posible.

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Granotes, cada muestra de cariño que recibí de todos vosotros no tiene precio. Han sido 2 años inolvidables".