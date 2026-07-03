El Levante UD arranca la pretemporada 2026-2027

Después de una permanencia agónica, y unas vacaciones merecidas, el Levante UD se vuelve a poner el mono de trabajo. El conjunto granota ultima los preparativos de la pretemporada, que arrancará mañana con la primera tanda de pruebas médicas. Una vez todos los futbolistas hayan pasado por el hospital IMSKE, el equipo volverá a los entrenamientos el lunes. Salvo movimientos de última hora, 28 jugadores se someterán al primer reconocimiento médico de la temporada.

Luís Castro afronta su primer verano al frente de la escuadra de Orriols, y si bien contará con una larga lista de efectivos a su disposición, la plantilla final podría sufrir varios cambios. Hasta la fecha, la única incorporación a modo de fichaje ha sido la del francés Enzo Bardeli, llegada alabada por el técnico portugués por su paso en el USL Dunquerke. El centrocampista de 25 años cubre, a priori, la baja ya anunciada de Pablo Martínez.

El Levante UD en su 'stage' de pretemporada en el Parador de El Saler / Levante UD

Las fechas clave

El conjunto granota, a falta de desvelar la planificación completa, tiene confirmados los dos primeros amistosos. Con apenas cinco días de entrenamientos, el cuadro azulgrana recibirá al CD Leganés en la Ciudad Deportiva de Buñol. El encuentro se celebrará el sábado 11 de julio a partir de las 19:00 horas, y precederá al segundo choque de preparación que medirá a los de Luís Castro ante el Sheffield United de la Championship. Dicho partido tendrá lugar el viernes 17 de julio, con la localización y el horario pendiente de confirmación.

Las tareas pendientes de la dirección deportiva

El mercado de fichajes avanza, pero las fichas del Levante UD no se mueven. Por el momento, las únicas salidas anunciadas responden a finales de cesiones o de contrato, y en ningún caso en forma de ventas. Si bien el verano apunta a ser largo y tendido en clave granota, todavía no se han producido movimientos importantes. Futbolistas como Carlos Espí o Etta Eyong entran en los planes a corto plazo de Luís Castro, a la espera de ofertas económicas que desatasquen la ventana de traspasos azulgrana. En términos de llegadas, son muchos los cupos que quedan por llenar. El lateral izquierdo se ha vaciado tras el adiós de Manu Sánchez y Diego Pampín, a la vez que la sala de máquinas pierde a varias piezas que debilitan el fondo de armario.

La gran oportunidad de la cantera

El Levante UD ha citado hasta siete jugadores de la cantera para el inicio de la pretemporada. Algunos de ellos ya han gozado de minutos con el primer equipo, mientras que otros encaran su primera oportunidad. Nacho Pérez, que trabajó como uno más de la primera plantilla desde la llegada de Castro, seguirá cogiendo experiencia de la mano de futbolistas que vienen empujando fuerte por atrás.

Martin Krug es el otro de los canteranos que ya sabe lo que es partir de titular en encuentro oficial. Por su parte, el guardameta ucraniano Ihor Galdin ha entrenado en diversas ocasiones junto a Mathew Ryan, Pablo Cuñat y Álex Primo. A su vez, Dani Cervera fue convocado, aunque sin minutos, en el empate del conjunto granota ante el Girona FC en el mes de marzo. A partir de ahí, Alberto Calatrava y Marc Santos saborearán por primera vez el primer equipo, ambos con su contrato renovado con la entidad azulgrana.

Ihor Galdin, renovado con el Levante UD, posando con Héctor Rodas / Levante UD

Las cuatro vueltas de cesión

Luís Castro tiene la tarea de probar hasta cuatro futbolistas que han estado cedidos durante la temporada pasada. Su situación es una completa incertidumbre dado que aun no han sido utilizados por el técnico luso. Jorge Cabello sí coincidió brevemente con el entrenador, pero rápidamente fue prestado al CD Mirandés, descendido en la última jornada a Primera Federación. Tras haber disputado prácticamente todos los minutos posibles en el conjunto de Anduva, el canario tratará de convencer a Castro de que tiene hueco en la zaga granota. Dani Martín siguió el mismo camino que el central con la pérdida de categoría de la SD Huesca. En el caso del joven portero, con un papel secundario y sin apenas oportunidades.

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El éxito colectivo fue totalmente opuesto para Xavi Grande, que completó su segundo ascenso consecutivo a Primera División, esta vez con el CS Marítimo de Madeira portugués. El lateral de Almàssera ha jugado 26 partidos, y ha brindado dos asistencias en su paso por el equipo luso. A lo largo del segundo tramo de curso ha compartido vestuario con, precisamente, el exlevantinista Alfonso Pastor. Por último, Edgar Alcañiz ha terminado la temporada en un FC Cartagena convulso, e inmerso en problemas económicos.