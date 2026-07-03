El Levante UD presenta la nueva camiseta de entrenamiento con Carlos Espí como modelo
El conjunto granota apuesta por el color verde y el azul en su equipación de entrenamiento
El Levante UD ha dado a conocer hace unos minutos la nueva camiseta de entrenamiento que lucirá en la temporada 2026-2027. El conjunto granota cambia el tono morado del curso pasado, con el verde claro que ya empleó en campañas anteriores. Carlos Espí ha sido el modelo principal para la presentación de la equipación, que combina el verde con el azul en las mangas y en los detalles. En cuanto al estampado, se aprecian unas líneas que se agrandan y recortan a lo largo de la camiseta. El equipo levantinista, que sigue ligado a Macron, ya ha puesto a la venta la prenda por 50 euros.
Carlos Espí, muy presente en el Levante UD
A falta de un día para que arranque la pretemporada del Levante UD, Carlos Espí sigue muy presente en el entorno granota. Su rendimiento en el tramo final de temporada ha despertado el interés de muchos clubes, pero todavía sin una propuesta firme sobre la mesa. El club granota ha citado al delantero de Tavernes de la Valldigna para las pruebas médicas que comenzarán mañana en el hospital IMSKE.
Nueva equipación de cuerpo técnico
A la vez que el Levante UD ha presentado la nueva camiseta de entrenamiento, también ha liberado el diseño de la equipación del cuerpo técnico. Macron repite el mismo patrón, pero alternando los colores. Mientras que el azul de las mangas pasa a ser el principal de la camiseta, el verde claro queda en un segundo plano completando los detalles. El pantalón respeta el tono primario, y luce el escudo en la parte derecha.
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