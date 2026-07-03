Mathew Ryan, el invitado inesperado de Australia en el Mundial

Mathew Ryan fue el invitado inesperado de Australia en los dieciseisavos de final del Mundial. El portero australiano, que acabó contrato con el Levante UD el pasado 1 de julio a la espera de negociar por su renovación, salió para la tanda de penaltis, pero no detuvo ninguna pena máxima. El arquero ozzy no había debutado todavía en la cita mundialista, pero terminó acaparando todos los focos con su actuación.

Mathew Ryan, en un calentamiento previo al partido con el Levante UD / LaLiga

Una amarga tanda de penaltis

En el primer lanzamiento logró adivinar el hueco, pero se le escapó por centímetros. No fue así con el segundo, donde se movió demasiado pronto y el lanzador le engañó. Tampoco pudo frenar a Mohamed Salah, que emuló el panenka de Kylian Mbappé al propio Mathew Ryan en LaLiga EA Sports. Al final, Australia queda apeada del torneo y Egipto enfrentará a Argentina o Cabo Verde en octavos de final.