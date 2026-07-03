Novedades en el filial del Levante UD

El Levante UD y Dani Cervera han acordado la renovación de la relación contractual que vincula a ambas partes hasta el mes de junio de 2027. El jugador del Atlético Levante recaló en la entidad levantinista el pasado verano. El mediocentro ofensivo llegó en julio de 2025 procedente del Som Maresme FC, club de Segunda RFEF, categoría que conoce a la perfección gracias a su paso previo por equipos como AD Alcorcón ‘B’, Terrassa FC y CD Teruel. El jugador ha sido formado en las categorías inferiores del FC Barcelona y del CF Damm.

Dani Cervera (Ripollet, 15 de marzo de 2003) reforzó al Levante UD en una temporada en la que se peleó por el ascenso, primero de manera directa luchando por la primera posición hasta la penúltima jornada, y, posteriormente, en la promoción. Además, tuvo la oportunidad de ir convocado con el primer equipo, tanto en Copa SM El Rey, en el encuentro disputado frente al CD Cieza, como en la competición liguera para el compromiso ante el Girona FC.

Numerosas bajas

Por contra, algunos de los jugadores que han formado parte de la plantilla del Atlético Levante UD durante la temporada 2025/2026 han finalizado su vinculación con el club tras la conclusión de la campaña.

Cayetano Romero, Álvaro Moreno, Brandon Yarce, Mario Sesé, Junior Sidiki, Enrique Herrero y Hugo Redón, cedido en el CD Teruel, pusieron fin el pasado 30 de junio a su etapa como levantinistas al expirar sus respectivos contratos. Asimismo, Dylan Iglesias y Joan Ruiz también han concluido su relación con la entidad después de alcanzar un acuerdo para la rescisión de sus contratos.

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El Levante UD agradece, en su comunicado, el trabajo, la dedicación y la profesionalidad demostrados por todos ellos durante su etapa en el club y les desea la mayor de las suertes en sus futuros retos, tanto profesionales como personales.