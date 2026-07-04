Alberto Calatrava, ante su oportunidad en el Levante UD: "Es un orgullo este club"

Alberto Calatrava se ha ganado la oportunidad de probarse con el primer equipo del Levante UD. Así lo abalan sus cuatro goles y una asistencia de este curso. El capitán del filial, renovado recientemente hasta 2028, ha sido llamado por Luís Castro para la pretemporada granota que arranca en poco menos de 48 horas. En la tarde de hoy, el centrocampista ha pasado las pruebas médicas en el hospital IMSKE, al igual que el nuevo fichaje Enzo Bardeli.

En su salida, Calatrava ha comentado a SUPER su profundo "orgullo de este club", y sus enormes "ganas de empezar". El hecho de poder formarse al lado de futbolistas de primer nivel produce en el centrocampista "mucha ilusión". El medio de Quart de Poblet no será el único, ya que otros seis futbolistas de la cantera completarán las primeras semanas de trabajo en clave levantinista.

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JM López

Ganarse la confianza de Luís Castro

El técnico portugués ha confiado en Calatrava para preparar la temporada, y es ahora el propio jugador el que buscará su sitio en la primera plantilla. "Eso se decidirá con el tiempo, con trabajo y cumpliendo en el día a día", ha declarado el futbolista de 21 años, que ha coincidido a la salida del examen médico con su compañero y guardameta del Atlético Levante UD, Asier Herrera.