Carlos Espí vuelve al trabajo después de 'salvar' al Levante: "Cada vez me conoce más gente, pero meto goles desde hace mucho"

A las 08:00 de la mañana, puntual como un reloj, se presentó Carlos Espí en las pruebas médicas del Levante de la misma manera en la que anotó 11 goles para salvar al conjunto levantinista: ilusionado, hambriento y con ganas de seguir demostrando que su racha anotadora no entendió de casualidades. El delantero procedente de Tavernes de la Valldigna llegó con “muchas ganas de ver el lunes” a sus “compañeros”, tras unas vacaciones que ha aprovechado al máximo consciente de que "cada vez le reconoce más gente", pero dejando claro que marca "goles desde hace mucho".

“Tuve dos semanas de exámenes en las que no pude desconectar mucho, pero, cuando terminé, me fui de viaje y estuve con familia y amigos”, dijo Carlos Espí frente a SUPER en las instalaciones del hospital IMSKE, con vistas a una temporada muy ilusionante tras una cargada de “aprendizaje”. “Aprendí mucho. Qué más se puede pedir: 11 goles en Liga y dos en Copa. Al principio empecé sin jugar y he acabado jugando y metiendo goles. La verdad que muy contento por ello y por la decisión que tomé de no salir ni en verano ni en invierno”.

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Centrado en el Levante pese al mercado

Sin embargo, sus capacidades futbolísticas, su olfato goleador y sus cifras de cara a portería despiertan interés en el Viejo Continente, aunque Carlos Espí se desentiende de los rumores y de todo lo que suene en el mercado: se centrará en dar el 100 por cien en el Levante. Después, el fútbol y el destino dirán. “Ese tema lo llevan mis representantes. Yo tengo ganas de ver a mis compañeros y de empezar a trabajar. Estoy muy contento en el Levante”.