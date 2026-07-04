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Cuenta atrás para el comienzo de la pretemporada 26/27 del Levante UD

El club arrancó las pruebas médicas este sábado antes de empezar a tocar balón a partir del próximo lunes

Kareem Tundé con José Manuel Álvarez.

Kareem Tundé con José Manuel Álvarez.

LEVANTE UD

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Rafa Esteve

Rafa Esteve

València

El Levante da el pistoletazo de salida a la pretemporada 26/27 con las pertinentes pruebas médicas y a la espera de arrancar la vuelta a los entrenamientos este lunes. El equipo hará todos los chequeos en las instalaciones del hospital IMSKE y se dividirá en dos turnos, desde las 8:00 de la mañana hasta las 17:00, entre este sábado y mañana domingo.

Los primeros en pasar por las pruebas

Hoy se han dejado ver futbolistas como Carlos Espí, Jorge Cabello, Kareem Tundé, Paco Cortés, Edgar Alcañiz o Nacho Pérez, todos entusiasmados con el regreso y felices por reencontrarse. Mañana, a las 11:15, Roger Brugué atenderá a los medios de comunicación como antesala al inicio del curso 26/27, donde el Levante volverá a competir con el objetivo de quedarse en Primera División.

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