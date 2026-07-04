Se cumple un año de la retirada de Vicente Iborra

La vida puede cambiar mucho en un año. El fútbol no es una excepción de ello. Hoy se cumple el primer aniversario desde que Vicente Iborra, eterno capitán del Levante UD, anunciara su retirada del fútbol profesional. A pesar del golpe emocional que suponía despedirse de la leyenda levantinista, no tardó en confirmar que continuaría en la estructura granota como asistente de Julián Calero. Desde entonces, 365 días en los que el Levante UD ha vivido, sufrido y disfrutado como no se podía imaginar.

La leyenda que se labró en los terrenos de juego pasó a ser una figura reconocible en la banda del Levante UD. El club, en su apuesta por gente de la casa como ya hiciera con Héctor Rodas y José Gila, confió en las cualidades de Iborra para sumar su granito de arena desde el cuerpo técnico. Lo cierto es que, desde el día 1, remó para conseguir el objetivo "con la gente adecuada y por un bien común", como aclaró en sus redes sociales una vez concluida la hazaña de la permanencia.

VICENTE IBORRA CON SUPER / GERMAN CABALLERO

Primeros pasos en el banquillo del Levante UD

Quien le iba a decir al Vicente Iborra que colgaba las botas en el mes de julio, que apenas cinco meses después dirigiría sus primeros partidos como co-técnico del Levante UD. Con la ayuda de Álvaro Del Moral, el de Moncada vivió en sus carnes la tensión de jugarse la permanencia con su equipo desde el banquillo. Si bien no logró ninguna victoria, inauguró su currículum como entrenador en un choque que acabó entre lágrimas.

Cambiar de entrenador para creer

La llegada de Luís Castro puso patas arriba el Ciutat de Valencia. El técnico portugués cambió el escepticismo y la angustia granota por el sentimiento de creer y la esperanza, que a su vez se transformó en una salvación histórica. En parte, Vicente Iborra tiene también parte de culpa en ese arrebato de ilusión y combate que contagió a toda la grada en el tramo final de temporada.

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El bloque del ascenso comienza a deshacerse

El Levante UD quiere asentarse en Primera División a toda costa, y para ello ha tenido que desprenderse de piezas que le dieron mucho en el pasado. Un ascenso, ni más ni menos. De la plantilla del regreso a la élite, a falta de los movimientos que acontezcan en la actual ventana de fichajes, ya solo quedan nueve futbolistas (Dela, Elgezabal, Oriol Rey, Carlos Álvarez, Brugué, Iván Romero, Carlos Espí y Xavi Grande). Las últimas salidas las protagonizaron, en forma de fin de contrato, Pablo Martínez, Morales y Diego Pampín.