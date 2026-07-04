Jorge Cabello regresa al Levante dispuesto a ganarse un sitio: "Vengo a reivindicarme"

La cesión en el Mirandés le ha sentado de maravilla a Jorge Cabello. Pasó de desaparecer del mapa, tras jugar los primeros tres partidos con el Levante, a ser un fijo en la zaga mirandesa, cuajando grandes actuaciones y convirtiéndose en un auténtico líder. El descenso, peleando hasta el final por esquivarlo, no empaña la notable temporada del central canario de cara a un regreso donde trabajará por ser una pieza de gran valor para Luís Castro.

“Vengo con ganas de demostrar. La etapa en el Mirandés me ha hecho coger confianza en mí mismo y la verdad es que he crecido como jugador y también como persona”, dijo Cabello atendiendo a las cámaras de SUPER, asegurando que Anduva “es un destino muy aconsejable. La afición, increíble, y también las personas del club. Es un equipo que cada persona que va lo hace para ayudar al club, pero es un destino donde todos te ayudan a ser mejor dentro y fuera del campo. Me ha servido bastante”.

Aun así, finalizó su cesión con la espina clavada de no haber dejado al Mirandés en Segunda. Llegaron con vida a la última jornada contra el Leganés, pero la derrota en un partido cargado de polémica, les impidió salvar la categoría. “Es una lástima. Llevábamos muchos meses trabajando bien. Llegar a la última jornada con opciones de salvarnos nos motivaba mucho, pero el partido fue como fue. Ahora hay que seguir adelante”, ya que “los jabatos nunca se rinden. Tuvimos opciones hasta el final. Ahora mandarle ánimos al Mirandés”.

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Cabello en el partido contra el Barcelona en el CIutat de València / SD

Dispuesto a hacerse con un puesto

Más maduro y con más horas de vuelo en el fútbol profesional tras adquirir continuidad que le ha permitido crecer como defensa central, Jorge Cabello vuelve al Levante con una misión: “Vengo a reivindicarme. El año pasado jugué los primeros tres y después no lo hice mucho. Vengo con máxima ilusión y ganas de demostrar”.