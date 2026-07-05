La ilusión del capitán Roger Brugué sigue en aumento: "Hemos visto que somos capaces de todo"

Roger Brugué lleva cinco años defendiendo la elástica del Levante y, por mucho tiempo que pase, mantiene la misma ilusión que el primer día. Se le nota en la cara, sonriente y motivado con el desafío de dejar a la entidad levantinista en Primera División, a la espera de averiguar si es el primer capitán tras las salidas de José Luis Morales y Pablo Martínez. Pese a ello, el ‘7’ sabe que esa posibilidad “depende del míster y de todo, pero sea primer capitán o no, voy a defender este escudo al máximo”.

Ese es el nivel de compromiso de Roger Brugué, quien atendió a los medios de comunicación presentes en el hospital IMSKE antes de iniciar la pretemporada sobre el césped. El pasado curso lo acabó “perfecto, entrenando bien y trabajando durante el verano. Afronto esta temporada al máximo”. Y, de cara a su quinto año representando al Levante, sabe que “todos han sido buenos”, por lo que hay que “continuar en esta línea”.

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Roger Brugué en el inicio de la pretemporada / JM López

Objetivo: una salvación más tranquila

Roger Brugué acabó el pasado curso siendo importante después de perderse gran parte de la segunda vuelta por lesión, pero donde el equipo multiplicó esfuerzos para obrar el milagro de una permanencia complicada, pero que se consiguió a base de muchísimo trabajo y sacrificio. No obstante, el capitán siente que el arreón de la pasada temporada es el espejo en el que se deben mirar los pupilos dirigidos por Luís Castro. “Fue una segunda vuelta muy buena, así que hay que darle continuidad al trabajo y a cómo competíamos. Nos hemos quitado el miedo del principio y hemos visto que somos capaces de todo. Queremos conseguir el objetivo con más tranquilidad”.