El Levante UD completa las pruebas médicas con el núcleo del equipo y ya piensa en el inicio de la pretemporada

El Levante UD ya tiene todo preparado para poner en marcha la pretemporada 2026-27. Completadas las dos jornadas de reconocimientos médicos, la plantilla granota iniciará este lunes los entrenamientos para comenzar una preparación clave con el objetivo de afrontar con las máximas garantías una nueva temporada en Primera División. Luis Castro contará desde el primer día con prácticamente la totalidad de la plantilla, mientras la afición levantinista espera con expectación las primeras sesiones de un equipo que aspira a consolidarse en la élite del fútbol español y firmar un mejor inicio liguero que el del pasado curso.

El bloque principal del Levante ya está listo para volver al trabajo

La segunda jornada de pruebas médicas ha reunido a buena parte del eje sobre el que se sustentará el proyecto granota esta temporada. Carlos Álvarez, Roger Brugué, Iván Romero, Unai Elgezabal, Oriol Rey, Toljan, Olasagasti y Etta Eyong han superado los habituales reconocimientos antes de incorporarse a los entrenamientos.

El día anterior ya habían pasado por las instalaciones del club otros futbolistas como Carlos Espí, Jorge Cabello, Kareem Tundé, Paco Cortés, Edgar Alcañiz y Nacho Pérez, completando así el calendario de pruebas previo al inicio de la pretemporada.

Con prácticamente toda la plantilla disponible desde el primer entrenamiento, Luis Castro podrá empezar a trabajar tanto el aspecto físico como los primeros conceptos tácticos de un equipo que afronta una temporada de máxima exigencia tras asentar su plaza en la élite del fútbol español.

Roger Brugué en el inicio de la pretemporada / JM López

Enzo Bardeli centra parte de la expectación del nuevo proyecto

Más allá del regreso al trabajo, uno de los grandes focos de atención de este inicio de pretemporada será Enzo Bardeli. El joven futbolista genera una gran expectación entre el levantinismo y todas las miradas estarán puestas en sus primeras sesiones junto al resto del grupo, donde comenzará a mostrar su adaptación a la dinámica del primer equipo.

Además, las primeras semanas también servirán para comprobar el estado de forma de los jugadores llamados a liderar al Levante durante el curso, con nombres como Roger Brugué, Carlos Álvarez, Oriol Rey u Olasagasti, pilares sobre los que se apoyará buena parte del proyecto deportivo.

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El estreno liguero ya aparece en el horizonte. El Levante abrirá la temporada visitando al Espanyol en el RCDE Stadium, un compromiso de máxima exigencia con el que los granotas quieren empezar a cambiar la dinámica de los últimos cursos. En el vestuario existe un objetivo claro: evitar un inicio tan complicado como el de la pasada campaña y comenzar a sumar desde las primeras jornadas para afrontar con confianza el regreso a Primera División.