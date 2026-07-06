El Levante UD perfila su hoja de ruta del mes de agosto con los dos primeros amistosos

El Levante UD continua preparando una nueva lucha encarnizada por la permanencia. Previo a ello, el conjunto granota confirma dos nuevos amistosos ante dos clubes de Segunda División. A los encuentros ya anunciados frente a CD Leganés y Sheffield United, se suman ahora los que medirán a los de Luís Castro contra el Albacete Balompié y el CD Castellón. El choque frente a los albacetistas será el sábado 1 de agosto en la Ciudad Deportiva de Buñol, mientras que el enfrentamiento ante los albinegros se disputará el sábado 8 de agosto en la Ciudad Deportiva de la Coma. A su vez, la entidad levantinista anuncia que tiene pendiente cerrar otro partido para el mes de julio.

Respecto al duelo frente al conjunto pepinero de este sábado 11 de julio, el club azulgrana ha informado que se celebrará a puerta cerrada, pero que será retransmitido en su canal de YouTube. En cuanto a la escuadra inglesa, afronta su tercera temporada intentando regresar a la Premier League. Luego de un modesto decimotercer puesto en la Championship, el equipo dirigido por Chris Wilder buscará volver a los puestos de promoción de ascenso que sí lograron alcanzar en sus dos anteriores campañas con dos terceros puestos. En el caso de la 24/25, quedándose sin ascenso pese a sumar 90 puntos en la fase regular de la liga.

Noticias relacionadas

Roger Brugué lidera la ilusión del Levante UD: "Nos hemos quitado el miedo y sabemos que somos capaces de todo" / JM López

CD Castellón, un rival habitual durante el verano

El choque del próximo 8 de agosto entre Levante UD y CD Castellón añadirá un nuevo capítulo a su lista de precedentes veraniegos. Dada la proximidad entre los dos clubes, ya es habitual que granotas y albinegros se vean las caras previo a comenzar la temporada. El de este curso será el séptimo encuentro en los últimos ocho años como antesala de la competición liguera que arranca en poco más de un mes.