Unai Vencedor no entra en los planes del Athletic Club

Los equipos de Primera División van volviendo poco a poco al trabajo. Mientras que algunos como Levante UD o Valencia CF ya se ejercitan sobre el césped, otros comienzan hoy con las primeras pruebas médicas. Entre ellos, el nuevo Athletic Club de Edin Terzić, que a priori no cuenta con un futbolista cedido al conjunto granota durante la pasada temporada. Unai Vencedor no aparece en la lista de citados por el club de San Mamés para comenzar la pretemporada, en la que sí aparece el exvalencianista Julen Agirrezabala. Según ha adelantado El Chringuito de Jugones, le concede más días de vacaciones.

El motivo de su ausencia en la preparación del próximo curso no es otro que su posible salida de Lezama. Desde el Athletic Club se le habría comunicado al centrocampista de 25 años, con un año más de contrato, que se busque equipo a lo largo del mercado. Ante la sobrepoblación de la sala de máquinas del conjunto bilbaíno, Vencedor ha perdido su sitio en la plantilla, así como no ha terminado de destacar en las tres cesiones que ha encadenado en las últimas tres temporadas.

Unai Vencedor. / Athletic Club

Cesión poco fructífera en el Levante UD

Unai Vencedor aterrizó en Orriols el último día de la ventana de fichajes estival. Si bien tuvo cierto protagonismo de la mano de Julián Calero, su participación disminuyó considerablemente a partir del mes de noviembre. Una vez el técnico del ascenso fue destituido, y Luís Castro tomó las riendas del Levante UD, el vasco apenas contó con minutos, y se convirtió en un descarte habitual por decisión técnica.

Con el portugués al frente del equipo azulgrana, Vencedor solo disputó doce minutos desde el mes de marzo hasta la conclusión de la temporada. El centrocampista no convenció al nuevo inquilino del banquillo levantinista, y su rol fue desde entonces más que secundario. El futbolista de Bilbao se marchó del Ciutat de Valencia con 19 encuentros jugados, sin cifras, y la sensación de no haber encontrado el sitio idóneo para reivindicarse.

Unai Vencedor y Carlos Álvarez ante de lanzar el balón parado ante el Getafe / LaLiga

De protegido de Marcelino, a descarte de Terzić

La situación de Unai Vencedor en el Athletic Club ha dado un giro de 180 grados con el paso de los años. Con Marcelino García Toral no solo debutó con el primer equipo, sino que era una pieza clave en el esquema rojiblanco. Sin embargo, tras la marcha del asturiano y la llegada de Ernesto Valverde, el centrocampista quedó en el ostracismo y apenas contó con la confianza del vasco, que aceptó su préstamo a la SD Eibar.

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Tras su campaña cedido en Ipurúa, probó suerte en el Racing de Santander, donde se repitió el mismo patrón que en el conjunto armero. Al principio, Vencedor comienza teniendo minutos, pero acaba ofreciendo un rendimiento de más a menos y dejando de partir de inicio. Pese a tener aun un año más de vinculación con el Athletic Club, su futuro apunta a estar lejos de San Mamés, y de la tierra que le vio nacer como futbolista.