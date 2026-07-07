El Levante UD, en busca del nuevo Kareem Tunde

La pretemporada siempre es un escaparate para los jóvenes que quieren hacerse hueco en el primer equipo. El escenario idóneo para aquellos jugadores que en circunstancias normales no gozan de oportunidades. El Levante UD tiene en su plantilla a varios jugadores que despuntaron en pretemporadas anteriores y consiguieron un lugar en el equipo. El caso más reciente lo protagonizó Kareem Tunde, que previo a dar el salto a la élite para quedarse definitivamente en la primera plantilla, intentó impresionar al cuerpo técnico con sus actuaciones.

Si bien el inquilino en el banquillo que le hizo debutar en Primera División no fue Julián Calero, quien sí le citó para la preparación de la temporada, se terminó ganando el sitio a base de rendimiento. Fue en el mes de diciembre, con Álvaro Del Moral y Vicente Iborra al frente de la escuadra azulgrana, los que contarían con el extremo de 20 años para tener minutos ante la Real Sociedad. A partir de ahí, ha disputado 21 encuentros ligueros que no solo le han permitido quedarse en el Levante UD, sino que además le han otorgado el premio de la renovación de su contrato hasta 2029.

El conjunto granota pondrá a prueba hasta seis futbolistas que tratarán de convencer a Luís Castro durante el verano. Algunos de los llamados a ejercitarse con el primer equipo ya saben lo que es estrenarse con la elástica granota, mientras que otros afrontan su primera toma de contacto bajo las órdenes del técnico luso. Este grupo de jugadores comenzaron los entrenamientos generales en el día de ayer junto al resto del equipo, y la única incorporación hasta el momento ha sido Enzo Bardeli.

Daniel Tortajada

Alberto Calatrava, el capitán del Atlético Levante UD

A pesar de que el filial granota no consiguiera el ascenso a Segunda Federación, Alberto Calatrava fue uno de los nombres propios de un Atlético Levante plagado de jóvenes promesas. Su liderazgo en el centro del campo que le han hecho registrar cuatro goles y una asistencia, le han hecho renovar hasta 2028 y tener la posibilidad de demostrar si su nivel es suficiente como para hacerse un hueco en la primera plantilla.

El centrocampista de Quart de Poblet, una vez completó las pruebas médicas previas al inicio de la pretemporada, declaró a SUPER su "enorme orgullo por este club". El perfil del futbolista de 21 años escasea en el Levante UD tras la marcha de varios componentes de la sala de máquinas azulgrana. A la espera de futuras incorporaciones, Calatrava trabajará "cumpliendo día a día" para despuntar durante los próximos amistosos y entrar en los planes de Luís Castro.

JM López

Nacho Pérez y la oportunidad de asentarse

Nacho Pérez debutó con el primer equipo en un escenario delicado, con el Levante colista y alejado de la permanencia. El último derbi frente al Valencia CF fue testigo del estreno del joven lateral derecho en Primera División, no sin antes haberse enfundado la elástica azulgrana en Copa del Rey. El '29' siguió los pasos de Marc Pubill, que también comenzó su etapa en la primera plantilla granota ante el cuadro valencianista en el Ciutat de Valencia.

El internacional Sub-18 ha sido, propiamente, un jugador más del equipo desde que Luís Castro se hiciera cargo del equipo en el mes de diciembre. A pesar de ello, Jeremy Toljan ha sido indiscutible en el carril diestro levantinista, por lo que solo una sanción por acumulación de tarjetas y un contratiempo físico propiciaron su ausencia sobre el césped. Otro factor a tener en cuenta en la pretemporada de Nacho Pérez es la sobrepoblación de la plaza del lateral derecho. El regreso de cesión de Xavi Grande, que acumula su segundo ascenso consecutivo y se postula como una pieza más a tener en cuenta, genera una batalla a tres bandas por una posición.

Nacho Pérez disputa un balón con Rioja. / GERMÁN CABALLERO

Martin Krug, nuevo verano a prueba

El zaguero, originario de Estados Unidos y con triple nacionalidad, es el segundo de los futbolistas de la cantera que ya ha saboreado el primer equipo. El central de Chicago, que el pasado verano también formó parte de la pretemporada del Levante UD y fue renovado hasta 2028, debutó oficialmente en competición copera ante el CD Cieza. También fue llamado por el primer equipo en varias jornadas, pero sin el premio de estrenarse en LaLiga EA Sports.

El internacional por Panamá, convocado en un Mundial Sub-20 donde además hizo un gol, dejó buenas sensaciones antes de comenzar el curso pasado. Con el Atlético Levante UD ha sido prácticamente indiscutible, y a sus 19 años, pretende dar el salto que sí han dado otros de sus compañeros en las categorías inferiores como el propio Kareem Tunde o Paco Cortés.

Martin Krug, Nacho Pérez y Pablo Rosón debutan en competición oficial con el Levante / LUD

Ihor Galdin y Marc Santos, expectativas de futuro

El guardameta ucraniano es uno de los jugadores llamados a formar parte del Levante UD del futuro. El portero de 16 años, que ya ha entrenado en alguna ocasión junto a Mathew Ryan, Pablo Cuñat y Álex Primo, amplió su vinculación con el conjunto granota pese al interés del Real Madrid. Su rol durante la preparación de la temporada será evaluado por el cuerpo técnico. En cualquier caso, de nuevo sumará mucha experiencia.

Respecto a Marc Santos (2010), ha sido internacional Sub-16 en el Torneo de Desarrollo UEFA. El lateral izquierdo ha sido citado por Luís Castro y más tras la falta de efectivos en dicha posición por la marcha de Manu Sánchez y Diego Pampín. La joya de Massanassa, ligado a la entidad azulgrana desde una edad muy temprana, tiene una oportunidad de oro de demostrarle al club que es un jugador de futuro.

Ihor Galdin, renovado con el Levante UD, posando con Héctor Rodas / Levante UD

Dani Cervera, de despedirse del club a una segunda oportunidad

La situación de Dani Cervera cambió en cuestión de días en cuanto a su futuro en el Levante UD. El propio centrocampista dio a entender que se despedía del club en sus redes sociales, aunque finalmente aceptó una renovación de un año, por lo que continuará vinculado al conjunto granota. Sus siete goles a lo largo del curso con el filial habrían sido determinantes para que permanezca en Orriols.

El futbolista de 23 años llegó a ser convocado por el primer equipo en el mes de marzo, en el choque que terminó en tablas entre Levante UD y Girona FC. Ahora, con otro año por delante, y la pretemporada para probarse, Dani Cervera podría convertir lo que antes era una llamada para rellenar fichas, en su momento para hacerse con un sitio en la plantilla.

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La pretemporada del Levante UD ya tiene cuatro partidos amistosos confirmados, con el primero de ellos agendado para este mismo sábado contra el CD Leganés en la Ciudad Deportiva de Buñol. Posteriormente, el conjunto levantinista se medirá a Sheffield United (17 de julio sin lugar determinado), Albacete Balompié (1 de agosto en la Ciudad Deportiva de Buñol), y CD Castellón (8 de agosto en la Ciudad Deportiva de la Coma), a la espera de confirmar otro enfrentamiento para este mes.