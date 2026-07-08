La pulsera solidaria del Levante que siempre ha ido con Javier Aguado: "Cuando firmé, me la puse para no olvidarme de dónde estamos"

El Levante Femenino afronta su primera experiencia en 1ºRFEF con la obligación de que su etapa sea lo más breve posible. Se niega a que su condición de histórico del fútbol femenino se vea distorsionado por un descenso que jamás debería haber sucedido, pero que quieren revertir cuanto antes. Javier Aguado es el elegido para liderar el barco levantinista y parece que haya sido a conciencia. Estuvo en el Levante durante la penúltima experiencia europea y vuelve para afrontar la travesía por el desierto de la categoría de plata. Sin embargo, lo hace consciente de dónde está e ilusionado por el desafío, en la que será una de las “temporadas más importantes en la historia del Levante”.

La pulsera de Javier Aguado. / DANIEL TORTAJADA

Su muñeca izquierda, de hecho, lo demuestra. Portó en su presentación la pulsera de la Dana que vendió en club para recaudar fondos y destinarlo a los afectados y, ahora que es el nuevo entrenador del Levante Femenino, no dudó en lucir una pulsera que siempre llevó con él. “Tengo muchas cosas personales con este club. Conocí a mi pareja trabajando en el Levante y quise colaborar cuando sucedió la Dana. La he llevado siempre en mi mochila, y ahora que soy entrenador del Levante, la llevaré conmigo. Cuando firmé el contrato me la quise poner para no olvidarme dónde estamos. Sé a dónde vengo y trabajaremos para llevarlo a donde se merece. Es un detalle por la confianza que tienen en mí”, aseguró Javier Aguado en su presentación, quien no tiene dudas sobre cuál es el nuevo objetivo del club.

“Más que presión, lo llamo ilusión y responsabilidad. Intentaremos que el proceso sea claro. Bendito problema que seamos el rival a batir. Es lo que queremos. Desde que empecé a hablar con el club la confianza fue máxima. Quería venir. La responsabilidad es enorme, pero tengo mucha ilusión. Hay que competir desde el día uno, no hay que dudar. El proceso será bonito”. Es más, el técnico valenciano se quita la espina de haberse marchado del club hace aproximadamente un lustro con muchas tareas pendientes, aunque aprovechó su etapa lejos del coliseo de Orriols para curtirse y crecer como entrenador. “La intención era continuar dos temporadas más con Ruth mano a mano, Teníamos la sensación de que podíamos hacer cosas. Quería volver a un histórico, pero crecer. He intentado no alejarme del club porque sabía que volvería”, finalizó.

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El presidente apuesta por su incorporación

El presidente Pablo Sánchez, a su vez, comentó en la presentación de Aguado como nuevo entrenador del Levante Femenino que “es una alegría que Javier vuelva a casa. Es una apuesta muy importante para el club. Tenemos el deseo de ascender a Primera División, de donde nunca deberíamos haber salido, pero esto es fútbol y le queremos dar la vuelta. Es el fichaje estrella esta temporada pese a haber renovado a tres jugadoras. Estuvo en la época donde jugamos Champions, con una carrera dilatada en el fútbol femenino. Tenemos fichajes firmes que se irán presentando en las próximas semanas. Estoy convencido de que es un reto apasionante. Lo dejo en tus manos”.