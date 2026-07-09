El Levante UD avanza por Hugo Sotelo

El Levante aprieta para hacerse con la cesión de Hugo Sotelo, futbolista del RC Celta de Vigo, quien apunta a convertirse en su segundo fichaje del mercado de verano. El club levantinista pretende apuntalar la sala de máquinas luego de haber perdido a tres jugadores en dicha demarcación (Pablo Martínez, Ugo Raghouber y Unai Vencedor). De esta manera, Luís Castro conseguiría su segunda incorporación en el centro del campo tras la llegada a Orriols del francés Enzo Bardeli.

El futbolista de 22 años busca una salida para reivindicarse después de una temporada irregular donde su rendimiento fue de más a menos. El centrocampista comenzó el curso siendo importante para Claudio Giráldez, pero terminó relegado a un plano secundario en la medular celeste. El jugador vigués disputó 20 partidos de liga el curso pasado, donde firmó dos asistencias. Además, debutó en la UEFA Europa League.

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Hugo Sotelo, jugador del RC Celta de Vigo / Celta de Vigo

Primera experiencia lejos de Balaídos

Hugo Sotelo es un futbolista que destaca por su golpeo lejano y visión de juego, lo que le permite asociarse fácilmente con sus compañeros. Su capacidad de generar juego le ha ayudado a brindar dos pases de gol la campaña anterior. El primero de ellos, un pase largo hacia Javi Rueda en el empate (1-1) de los gallegos frente al RCD Mallorca; y el segundo, a Ferran Jutglà en la derrota viguesa ante el Deportivo Alavés (3-4) en Balaídos. Ante su falta de minutos en el Celta de Vigo, que además ha incorporado a Aleix Febas en su posición, Sotelo aterrizaría en el Ciutat de València con ganas de sumar experiencia en Primera División.