El Atlético Levante perfila su pretemporada

El Atlético Levante UD volverá a la actividad la próxima semana con el inicio de la pretemporada. Los jugadores están citados en la Ciudad Deportiva de Buñol los días 16 y 17 de julio para someterse a las correspondientes pruebas médicas. Completadas las revisiones, el equipo regresará al terreno de juego el lunes 20 de julio para iniciar los entrenamientos de pretemporada a las órdenes de Álvaro del Moral.

Primeros amistosos de la pretemporada

El primer partido amistoso que afrontará el Atlético Levante UD será el viernes 31 de julio contra el CD Acero en la Ciudad Deportiva de Buñol a las 19:00 horas. A esa misma hora, el martes 4 de agosto, el equipo visitará el Campo Pinilla para enfrentarse al CD Teruel. Tras ese partido, los levantinistas recibirán, también a las 19:00 horas, en Buñol al Silla CF el martes 11 de agosto.