El Levante UD presenta sus nuevas camisetas para la 26/27

El Levante UD tiene nueva piel. El cuadro del Ciutat de València ha anunciado este viernes a mediodía las que serán sus nuevas camisetas de cara a la temporada 2026/27. La primera será, como era de esperar, azulgrana. Y la segunda, por su parte, blanquinegra. Ambas con cuello blanco y dobladillo de la manga de color blanco.

La de entrenamiento, amarilla

Ya ha pasado una semana desde que el Levante UD diera a conocer la nueva camiseta de entrenamiento que lucirá en la temporada 2026-2027. El conjunto granota cambia el tono morado del curso pasado, con el verde claro que ya empleó en campañas anteriores. Carlos Espí fue el modelo principal para la presentación de la equipación, que combina el verde con el azul en las mangas y en los detalles. En cuanto al estampado, se aprecian unas líneas que se agrandan y recortan a lo largo de la camiseta. El equipo levantinista, que sigue ligado a Macron, ya ha puesto a la venta la prenda por 50 euros.