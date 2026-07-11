El Levante UD 26/27 echa a rodar con victoria sobre la bocina y gol de Carlos Espí

El Levante UD 26/27 arranca motores de la mejor manera tras vencer en el último minuto al CD Leganés. El cuadro granota afrontaba su primera prueba del verano después de comenzar los entrenamientos el pasado lunes y sufrió para llevarse la primera victoria de la pretemporada. Los de Orriols comienzan a mostrar su idea de juego a poco más de un mes del inicio de LaLiga EA Sports.

La primera ocasión no se hizo de rogar, ya que la presión alta del conjunto de Luís Castro dio lugar a una recuperación en campo contrario de Edgar Alcañiz y un disparo de Carlos Espí despejado por el exlevantinista Raúl Fernández. A lo largo del encuentro el equipo azulgrana mantuvo ciertos patrones que le dieron la permanencia la pasada temporada, con un esquema de 4-2-3-1 en ataque y 4-4-2 sin balón para defender.

La escuadra del Ciutat de València llevó la batuta del choque en los primeros compases, con laterales muy largos y centrocampistas cayendo a banda si así lo requería la acción. A su vez, futbolistas más creativos como Paco Cortés sacrificaban metros para ayudar en la creación de juego y probaban suerte por dentro cuando gozaban de la posesión en zona de tres cuartos. Tras la primera pausa de hidratación, Dela y Brugué dejaron su lugar en el campo a Kervin Arriaga, que vio tarjeta amarilla en la segunda mitad, y al joven lateral Marc Santos.

Con estas sustituciones, el hondureño ocupó el rol de central hasta el descanso, mientras que Tunde pasó a la posición de extremo derecho. Carlos Espí abrió el marcador a las puertas del entretiempo para adelantar a los granotas en su primera toma de contacto de la pretemporada. El delantero de Tavernes de la Valldigna arrancó con la pelota desde el centro del campo y después de aprovechar un error de la zaga del Leganés no desaprovechó para el 1-0.

Brugué disputa la posesión contra Dani Rodríguez / Levante UD

El once que partió en la segunda mitad solo mantuvo a los dos futbolistas que ingresaron al césped a la media hora de partido. Luís Castro dio entrada a muchos jugadores del Atlético Levante UD dispuestos a ganarse el sitio en la primera plantilla. El encuentro bajó de prestaciones en términos de oportunidades claras de gol y solo Víctor García amenazó la portería del Leganés sin éxito. Por su parte, el conjunto madrileño tuvo una llegada que acabaría con el empate en el marcador. Pulido protagonizó una internada expeditiva en la que el propio central serviría a placer para Roberto López, que solo tuvo que empujar el esférico con Dani Martín vencido.

Cuando el partido languidecía y todo hacía presagiar las tablas en el luminoso, la figura de Martin Krug se erigió en un saque de esquina para darle el triunfo al Levante. El zaguero panameño remató en el último minuto una segunda jugada, acciones en las que el conjunto granota sufrió mucho el curso pasado, que se originó tras un toque en el área del debutante Alberto Calatrava. Una victoria (2-1) que completa un primer amistoso con más sensaciones buenas que malas en clave granota.

Carlos Espí, jugador del Levante UD / Levante UD

La primera aparición de Enzo Bardeli

El centrocampista francés se estrenó de forma no oficial con el Levante UD. Con el dorsal 18 a la espalda, el galo adoptó el rol de mediapunta que desempeñó Olasagasti en los primeros 45 minutos y cuajó una primera actuación positiva. Bardeli sufrió una dura entrada nada más saltar al verde, pero no le impidió desarrollar un fútbol vistoso y combinativo. A pesar de llevar menos de una semana ejercitándose con sus nuevos compañeros, le fue sencillo encontrarlos y conectar con los mismos. También probó suerte como lanzador de un saque de esquina desde la derecha, aunque en esta ocasión ningún jugador azulgrana pudo rematar. Tampoco pudo hacerlo el propio mediocampista ante un centro colgado de Víctor García.

Ficha técnica

(2) Levante UD (Luís Castro): Cuñat (Dani Martín 45'); Toljan (Xavi Grande 45'), Dela (Kervin Arriaga 34') (Calatrava 65'), Cabello (Martin Krug 45'), Tunde (Víctor García 45'); Oriol Rey (Huseini 45'), Alcañiz (Dani Cervera 45') (Usedo 78'); Brugué (Marc Santos 34') (Nacho Pérez 65'), Olasagasti (Bardeli 45'), Paco Cortés (Tay Abed 45'); Carlos Espí (Iván Romero 45').

(1) CD Leganés (Rubén Albés): Raúl Fernández (Juan Soriano 45'); Figueredo (Rubén Peña 45'), Gueye (Lalo 45'), Ignasi Miquel (Pulido 45'), Marvel (Franquesa 45'); Diawara (Atienza 45'), Guirao (Roberto López 45'), Melero (Javi Hernández 45'), Dani Rodríguez (Andrés Campos 45'); Gøthler (Zico 45'), Naim García (Álex Millán 45').

Goles: Carlos Espí (45'); Roberto López (81'); Martin Krug (90')

Árbitro principal: Sergio Escriche

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Estadio: Ciudad Deportiva de Buñol