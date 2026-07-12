Iker Losada repasa su cesión en el Levante UD: "Después de ese partido nos vino el bajón"

La salvación cosechada por el Levante UD para seguir en Primera División fue una gesta casi sin precedentes. Un éxito colectivo que marcó a plantilla, cuerpo técnico y afición dada la dificultad de la situación en ciertos momentos de la temporada. Iker Losada, jugador cedido por el Real Betis al conjunto granota el curso pasado, recordó hace unos días en el podcast Ese Podcast su intensa campaña prestado en el Ciutat de València. El futbolista de 24 años no olvida su camino hasta la élite con el Celta de Vigo y su breve etapa en Orriols.

El centrocampista recalcó el contraste entre su baja importancia durante la primera vuelta, y su mayor protagonismo y mejores cifras (3 goles y 2 asistencias) desde la llegada de Luís Castro. Con el técnico portugués, el gallego marcó en los dos primeros encuentros que coincidieron con sus primeras titularidades en liga con el Levante UD. El mediapunta destacó ese tramo inicial en el que no gozó de muchas oportunidades y se apoyó en sus compañeros pese a las circunstancias individuales de no jugar; y las colectivas de verse constantemente en los puestos de descenso.

"Me preguntaba todos los días como podía ayudar al equipo", afirmó el de Catoira en lo que definió como un momento muy duro, La rabia e impotencia de Losada en sus primeros meses como granota se transformaron en "alegría en su máxima expresión" con su entrada en la rotación levantinista. Fue con el cambio de entrenador que la cantidad de minutos del '18' se incrementó y así también su protagonismo en el césped. La variación al sistema 4-2-3-1 favoreció el fútbol de un Iker Losada que, cuando saltaba al campo, quería sentir que aportaba para conseguir el objetivo.

VALENCIA, 11/01/2026.- El delantero del Levante Iker Losada celebra tras marcar el 1-1 durante el partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports entre Levante UD y RCD Espanyol celebrado este domingo en el Estadio Ciutat de València, en Valencia. EFE/ Manuel Bruque / Manuel Bruque / EFE

"No nos dejábamos estar tristes excepto un día"

La permanencia del Levante UD 25/26 llegó a parecer imposible con un ritmo de puntuación altísimo de los equipos de la zona baja. Es por ello que el conjunto granota, a pesar de ganar habitualmente, estuvo hasta las últimas jornadas a más de un partido de distancia de la salvación. El centrocampista gallego reconoció que la plantilla lo daba todo y evitaba darse por vencida, aunque admitió que el resultado de un encuentro clave hizo daño en el vestuario por la relevancia del mismo. "El día después de ese partido fue muy duro, nos dio el bajón", recalcó Losada sobre la contundente derrota que encajaron los de Luís Castro por 5-1 frente al Villarreal. El mediapunta también rememoró el amargo desenlace azulgrana en Vallecas tras ir por delante durante gran parte del choque pero recibir el empate en el tiempo de descuento.

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En cualquier caso, la figura del técnico luso, la juventud y la esperanza del grupo llevó al equipo del Ciutat de València a permanecer un año más en Primera División. "Queríamos hacer la épica y acabó sucediendo", sentenció el futbolista del Real Betis que pretende hacerse con un sitio definitivo en Heliópolis y convencer a Manuel Pellegrini para disputar la UEFA Champions League. Por el momento, el futbolista gallego forma parte de la pretemporada verdiblanca a la espera de quedarse y cumplir su contrato hasta 2029 o encontrar una nueva salida.