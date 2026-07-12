La vida sigue igual para Carlos Espí: "Meter un gol siempre es lo más importante que le puede pasar a un delantero"

Cambia la temporada, la vestimenta y algunas caras entre los integrantes de la plantilla, pero nunca se altera el olfato de Carlos Espí de cara a portería. Parece que su racha anotadora no tiene final. Que la expresión de que se le caen los goles de los bolsillos es tal y como se pronuncia. El ’19’ acabó la temporada marcando en La Cartuja y arrancó la preparación de la 26/27 viendo puerta ante el Leganés.

Carlos Espí contra el Leganés. / LUD

Se zafó del oponente en el centro del campo, condujo hasta el área contraria y cruzó el esférico al fondo de la red. Si los delanteros viven del gol, Espí rebosa vida. “Meter un gol siempre es lo más importante que le puede pasar a un delantero y, la verdad, estoy muy contento”, aseguró en los medios del club tras el primer amistoso de pretemporada que, además de marcar la diana con la que se abrió el marcador en la Ciudad Deportiva de Buñol, sirvió para empezar a testear el estado físico y de trabajo del equipo.

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Primera toma de contacto

“Llevamos una semana de trabajo. Queríamos ver el estado del equipo. Hemos hecho dos equipos diferentes en el partido para ver el juego, la intensidad y lo que nos ha dicho el míster. Qué mejor manera de hacerlo que con una victoria”. El Levante 26/27, de esta forma, echó a rodar con triunfo contra el Leganés en “un partido complicado y duro. Era el primero y queríamos ver cómo estaba el equipo. Pero estamos contentos con la victoria”.