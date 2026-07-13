Comunicado oficial del Levante UD: nuevo patrocinador principal

El Levante UD tiene nuevo patrocinador principal. Así lo ha anunciado el club este lunes a través de un comunicado oficial. Se trata de Sesame, una plataforma integral líder en gestión del talento y recursos humanos. El acuerdo con la compañía tecnológica valenciana es para ser el main sponsor del club a partir de la temporada 2026/27.

Como patrocinador principal del primer equipo masculino, Sesame tendrá presencia en el frontal de la camiseta oficial de juego como ya se pudo comprobar hace unos días con el lanzamiento de la primera y la segunda equipación, en la ropa de entrenamiento y en otros activos físicos y digitales del club. El acuerdo incluye además un amplio programa de activaciones, experiencias VIP, eventos corporativos y acciones de contenido que acercarán la marca a la afición y al tejido empresarial.

Para Sesame, este patrocinio supone un paso clave en su posicionamiento y visibilidad de marca, asociándose a uno de los clubes históricos del fútbol español y referente del deporte valenciano. Además este acuerdo refleja una tendencia creciente en la que compañías tecnológicas de alto crecimiento buscan conectar sus marcas con espacios capaces de generar comunidad, pertenencia y emociones compartidas. Para la compañía, el fútbol representa un entorno donde valores como el trabajo en equipo, la superación y el desarrollo del talento se viven cada día.

“Esta alianza con el Levante UD tiene todo el sentido para nosotros. El fútbol y las scale up como Sesame, tenemos mucho más en común de lo que parece. Ambos vivimos de construir equipos, desarrollar talento, tomar decisiones rápidas y competir cada día para mejorar. En Sesame creemos que esa forma de entender el crecimiento merece salir de las oficinas y conectar con millones de personas.” ha señalado en el comunicado Albert Soriano, CEO de Sesame.

El máximo responsable de Sesame ha subrayado además el carácter local de la colaboración. “Nos hace especial ilusión que este acuerdo se produzca con un club de nuestra tierra. Somos una empresa tecnológica nacida en Valencia que hoy trabaja con compañías de todo el mundo y estamos muy orgullosos de nuestro origen así como de poder apoyar al Levante UD” ha añadido Soriano.

Albert Soriano, CEO de Sesame. / SD

Comunicado oficial

El Levante UD y Sesame, la plataforma integral líder en gestión del talento y recursos humanos, han alcanzado un acuerdo de patrocinio por el que la compañía tecnológica valenciana se convierte en Main Sponsor del club a partir de la temporada 2026/27.

Como patrocinador principal del primer equipo masculino, Sesame tendrá presencia en el frontal de la camiseta oficial de juego como ya pudimos comprobar hace unos días con el lanzamiento de la primera y la segunda equipación, en la ropa de entrenamiento y en otros activos físicos y digitales del club. El acuerdo incluye además un amplio programa de activaciones, experiencias VIP, eventos corporativos y acciones de contenido que acercarán la marca a la afición y al tejido empresarial.

Noticias relacionadas

Albert Soriano y Majo Castillo. / SD

Para Sesame, este patrocinio supone un paso clave en su posicionamiento y visibilidad de marca, asociándose a uno de los clubes históricos del fútbol español y referente del deporte valenciano. Además este acuerdo refleja una tendencia creciente en la que compañías tecnológicas de alto crecimiento buscan conectar sus marcas con espacios capaces de generar comunidad, pertenencia y emociones compartidas. Para la compañía, el fútbol representa un entorno donde valores como el trabajo en equipo, la superación y el desarrollo del talento se viven cada día.