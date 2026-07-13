José Campaña apunta a seguir su carrera en Segunda División

José Campaña acabó contrato con el Ceuta el pasado 30 de junio después de haber disputado 12 encuentros (1 gol y 2 asistencias) con el conjunto caballa y está dispuesto a asumir un nuevo reto en su carrera deportiva. El mediocampista de 33 años es agente libre y, según ha informado Radio Cádiz, es una de las opciones que baraja el Cádiz CF para apuntalar el centro del campo. El equipo gaditano, tras convertir a Urko Izeta en su octava incorporación a cambio de 1 millón de euros, sigue explorando el mercado de fichajes con el objetivo de armar una plantilla que aspire al ascenso a Primera División, y el ex del Levante aparece en el horizonte cadista.

El volante sevillano gusta en la dirección deportiva del cuadro amarillo por su experiencia en el fútbol profesional, pero todavía no ha cerrado ningún acuerdo definitivo con el futbolista. La operación sigue en fase de análisis debido a los problemas de rodilla que el centrocampista ha sufrido en los últimos años y que no le han permitido contar con mucha regularidad. Por ello, el Cádiz CF quiere tener todas las garantías sobre su estado físico antes de dar el paso de cerrar su llegada al Nuevo Mirandilla.

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José Campaña hizo su última aparición con el Levante frente al Mirandés. La lesión le tendrá lejos del terreno de juego durante, al menos, seis meses. / Francisco Calabuig

Reflotar un Cádiz CF venido a menos

El conjunto gaditano jugó con fuego la temporada pasada y, a pesar de que el objetivo era volver a Primera División, salvó la categoría sufriendo hasta la penúltima jornada ya que ganó solo dos partidos en todo 2026. Después de finalizar la liga muy lejos de las expectativas marcadas al principio del curso 25/26, la dirección deportiva busca reconstruir la plantilla con perfiles válidos como el del mediocampista exgranota para mejorar la imagen ofrecida la campaña anterior.