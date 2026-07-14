Malestar en el levantinismo por el horario del Levante-Betis

El Levante conoció el horario de las tres primeras jornadas de LaLiga de una tajada con la sorprendente hora a la que se disputará el partido contra el Betis, correspondiente al estreno del Ciutat de València en la temporada 26/27.

El duelo ante los verdiblancos se jugará el sábado 29 de agosto a las 17:00, lo que ha generado un fuerte malestar en el levantinismo al tratarse de un periodo del día donde más calor hace y en el que la capital del Turia registra altas temperaturas.