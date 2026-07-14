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Malestar en el levantinismo por el horario del Levante-Betis

La afición del Levante critica la programación del encuentro ante el Betis el 29 de agosto a las 17:00, momento de mayor incidencia térmica en la ciudad

El ambientazo en Orriols para apoyar a su Levante

El ambientazo en Orriols para apoyar a su Levante / F. CALABUIG

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Rafa Esteve

Rafa Esteve

València

El Levante conoció el horario de las tres primeras jornadas de LaLiga de una tajada con la sorprendente hora a la que se disputará el partido contra el Betis, correspondiente al estreno del Ciutat de València en la temporada 26/27.

El duelo ante los verdiblancos se jugará el sábado 29 de agosto a las 17:00, lo que ha generado un fuerte malestar en el levantinismo al tratarse de un periodo del día donde más calor hace y en el que la capital del Turia registra altas temperaturas.

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