Oficial: Álvaro del Moral renueva como entrenador del Atlético Levante UD

El Levante UD ha anunciado la ampliación de contrato de Álvaro del Moral como entrenador del Atlético Levante. El club granota reafirma su apuesta del técnico madrileño para seguir al frente al filial azulgrana hasta junio de 2028 y volver a intentar ascender a Segunda Federación. La renovación llega después de una temporada 25/26 en la que del Moral dirigió de forma interina al primer equipo junto a Vicente Iborra tras la destitución de Julián Calero.

La continuidad del entrenador se produce después de una campaña notable para el Atlético Levante, pero que no obtuvo el premio del ascenso. El filial levantinista, que volverá a competir en Tercera Federación, cayó en la fase de promoción ante La Nucía y, por ello, seguirá un año más en la quinta categoría del fútbol español con una plantilla repleta de cambios.

Una generación pendiente de dar el salto

El Levante UD prepara la nueva temporada 26/27 con algunos de los futbolistas que estuvieron a las órdenes de Álvaro del Moral el curso pasado. Por el momento, Luís Castro ha confiado en Martin Krug, Calatrava (también renovado hasta 2028), Huseini Nakoha, Dani Cervera y Manel Usedo para entrenar con el primer equipo durante la pretemporada. El portugués también sumó a la lista a los canteranos Ihor Galdin y Marc Santos.

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Si bien el bloque del filial ha perdido a muchos futbolistas que terminaron su vinculación con el club, del Moral seguirá contando con Joao Lecce y Salva Brull. Por otra parte, el técnico madrileño tendrá a su disposición a varias caras nuevas que se incorporan al equipo, con Javier Alonso, Aaron Murenzi y Álvaro García como los fichajes confirmados hasta la fecha.