Así juega Aïssa Mandi, segundo fichaje del Levante UD

El Levante UD confirmó esta mañana la contratación de Aïssa Mandi (34 años), su segunda incorporación del mercado de fichajes después de Enzo Bardeli. El central aterriza en el Ciutat de València como agente libre firmando hasta 2028 y poniendo fin a su etapa de dos temporadas en el LOSC Lille de la Ligue 1. El zaguero suma veteranía a la línea defensiva granota y se embarca en su tercera experiencia en España tras su paso por Real Betis y Villarreal.

El internacional argelino, originario de Francia, ha capitaneado a su selección hasta los dieciseisavos de final del Mundial después de que 'Los Zorros del Desierto' no clasificaran a las dos anteriores ediciones de la Copa del Mundo. Con una dilatada trayectoria de más de una década en la élite y 122 apariciones internacionales, afronta el reto de luchar por la permanencia en Orriols y continuar su carrera deportiva vestido de azulgrana. ¿Qué puede aportar Mandi al Levante?

Aïssa Mandi, nuevo jugador del Levante UD / Levante UD

¿Cómo juega Aïssa Mandi?

Aïssa Mandi destaca por su inteligencia táctica y fiabilidad en tareas defensivas, funciones que le permiten ir al corte y recuperar la posesión con facilidad. Se trata de un zaguero con buen trato de balón y capacidad de encontrar a sus compañeros a través de pases largos entre líneas. Su condición de diestro no le impide jugar como central zurdo (como ya hiciera Matías Moreno el curso pasado) y, además, puede adaptarse tanto a una defensa de cuatro como a una línea de tres. De hecho, durante su estancia en la Ligue 1 ocupó en diversas ocasiones el lateral derecho, lo que le posibilitó ser expeditivo y adelantar su posición en acciones ofensivas.

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Entre las principales virtudes del argelino se encuentra la colocación y la serenidad a la hora de iniciar jugadas desde atrás. Si bien la pasada temporada cometió varios errores de concentración en la liga francesa, no fue una constante que le impidiera desempeñar un papel importante en la clasificación del LOSC Lille a la UEFA Champions League y ser condecorado como mejor jugador de la campaña 25/26 por los seguidores del club francés. Las cualidades y la experiencia de Mandi pueden convertirle en una pieza clave en el esquema de Luís Castro.