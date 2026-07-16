El Levante UD ficha de dos en dos

El Levante Femenino ha fichado a la lateral derecha valenciana Paula Arce, con pasado en Superdeporte, por una temporada y a la centrocampista madrileña Sara Martínez por dos temporadas para que se incorporen al equipo que peleará por ascender a Liga F tras el descenso a Primera RFEF.

Arce, nacida en Alfafar y de 26 años, fue formada en las categorías inferiores del Levante y llega procedente del Elche, donde coincidió con el entrenador Javier Aguado. Martínez, de 21 años, recala en la entidad levantinista tras finalizar su etapa como jugadora del Alba Fundación.

Arce llegó a la entidad levantinista siendo una niña y superó las etapas formativas hasta lograr con el filial el ascenso a Reto Iberdrola, la denominación que recibía entonces la Segunda División, en la temporada 2018-19. Además, fue una de las jugadoras azulgranas que se erigieron campeonas de España con la Selección Valenciana en la categoría sub-18, cuando derrotaron en la prórroga a Cataluña.

En la temporada 2020-21, la alfarense firmó por el Villarreal, equipo con el que logró ascender a Primera División y después marchó al Elche, equipo en el que vivió dos etapas interrumpidas por su regreso al filial granota. Después volvió al Elche, donde en la campaña 2024-25 coincidió con Aguado.

Por su parte, Martínez dio sus primeros pasos en la capital. Con 14 años se incorporó al equipo cadete del Madrid CFF y después se incorporó a la cantera del Atlético de Madrid.

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Durante seis temporadas defendió los colores rojiblancos, hasta conseguir con el filial el ascenso a Primera RFEF en la temporada 2023-24. El pasado curso militó en el CD Alba Fundación, equipo con el que jugó 24 partidos y firmó un gol.