Así juega Dani Requena, tercer fichaje del Levante UD

Luís Castro ya tiene a su segunda incorporación en el centro del campo con la llegada de Dani Requena. El Levante UD se hace con la cesión del futbolista de 22 años procedente del Villarreal CF hasta junio de 2027 y cierra su tercer fichaje del mercado de verano. El mediocampista de Cenes de la Vega afronta su primera experiencia en Primera División tras su cesión al Córdoba CF la temporada pasada con el que marcó dos goles y disputó 36 partidos en LaLiga Hypermotion. Requena aterriza en el Ciutat de València con el cartel de internacional Sub-19 y Sub-21 y ansias de hacerse un hueco en la élite del fútbol español.

Dani Requena, nuevo jugador del Levante UD / Levante UD

¿Cómo juega Dani Requena?

Dani Requena cumple el perfil de jugador capaz de abarcar campo y golpear desde lejos buscando portería. Se trata de un jugador con envergadura (1,86 m) y buen toque de balón que suma ofensivamente mediante conducciones y una larga zancada. El nuevo jugador del Levante no es un pivote posicional como otros efectivos de la plantilla granota (Kervin Arriaga y Oriol Rey), sino un activo con mayor presencia en campo contrario y llegada al área.

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Entre sus principales cualidades resalta la colocación y la presión al contrario cuando no dispone de la posesión. Además, no rechaza el duelo y es propenso a la ida y vuelta si es necesario para recuperar la pelota. Por ende, Luís Castro se lleva para la medular a un futbolista trabajador, con recorrido y mucho talento que mostrar en Primera División.