El Levante UD cierra a su tercer fichaje: Dani Requena

El Levante empieza a perfilar su plantilla para la temporada 26/27 y en sus filas ya tiene a su tercera incorporación del mercado veraniego. Se trata de Dani Requena, centrocampista procedente del Villarreal, que firma en calidad de cedido hasta 2027. El andaluz apuntalará la medular granota mientras espera que el siguiente en poblar el centro del campo sea Hugo Sotelo, futbolista procedente del Celta, y cuyo aterrizaje en el Ciutat de València está al caer.

Sin embargo, el nacido en Cenes de la Vega da el salto a la élite del fútbol español tras haber cuajado una notable temporada en el Córdoba, donde disputó 36 encuentros oficiales y anotó dos goles. De esta manera, el Levante confía en explotar todo el talento de un futbolista con trayectoria en la Selección Española sub19 y sub21, a la vez que Orriols suspira por que sus capacidades sirvan para que el conjunto levantinista se quede en Primera División una temporada más.

Comunicado oficial del Levante UD

Dani Requena se ha convertido en nuevo jugador granota tras el acuerdo alcanzado entre el Levante UD y el Villarreal CF para su cesión hasta final de temporada.

El centrocampista (12/02/2004, Cenes de la Vega –Granada-) inició su formación futbolística en las categorías inferiores del CF Sierra Nevada Cenes y del Granada CF. En edad alevín dio el salto a la cantera del Villarreal CF, donde continuó su progresión hasta debutar con el primer equipo el pasado 25 de mayo de 2025 en el encuentro disputado frente al Sevilla FC.

La pasada campaña militó como cedido en el Córdoba CF, disputando 36 encuentros oficiales y anotando dos goles.

Dani Requena también ha defendido los colores de la Selección española, tanto en el equipo Sub-19 como en el Sub-21.

El nuevo jugador levantinista se pondrá a las órdenes del técnico Luís Castro el próximo lunes.

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¡Bienvenido, Dani!