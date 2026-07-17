Roger Brugué confía en el trabajo de pretemporada del Levante UD: "Estamos teniendo buenas sensaciones"

El Levante UD continua con su preparación de la temporada 26/27 y esta mañana ha disputado un amistoso frente al Sheffield United. El duelo, que se ha disputado en el Parador El Saler a puerta cerrada y sin retransmisión, se ha saldado con la primera derrota granota de la pretemporada con un marcador final de 1-2 favorable al cuadro inglés de la Championship. Un encuentro en el que el equipo de Luís Castro "no ha empezado bien, hemos encajado dos goles", pero que en la segunda parte la imagen ha cambiado con "muchas ocasiones" y acciones que "tenemos que seguir haciendo porque seguro que nos irá bien".

Pese al resultado, Roger Brugué se queda con las "buenas sensaciones, que al final es lo que importa" después de, además, haber sido el autor del único tanto azulgrana del partido. "Siempre es bonito marcar, aunque en este caso no ha sido suficiente para empatar", ha comentado el '7' a los medios del club una vez finalizado el choque y después de destacar como principal fallo en el día de hoy la falta de "frescura arriba a la hora de decidir el último balón".

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El extremo levantinista le da más valor al trabajo de estas últimas semanas más que a ganar o perder ya que "se está trabajando mucho y muy bien". Brugué insiste en la "buena dinámica" del conjunto granota que va arrancando motores y "cogiendo gasolina de cara a la temporada". En palabras del propio '7', la plantilla tenía "ganas de volver" después de conseguir la permanencia la temporada pasada. El extremo se muestra con "mucha ilusión" y "muchas ganas" de comenzar la campaña 26/27 de la misma forma que concluyó la anterior: siendo importante en el terreno de juego.