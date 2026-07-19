El Levante UD rechaza el fichaje de Julio Díaz tras diferentes desplantes del jugador, que firmará por el Sevilla FC

Con todo acordado desde hace aproximadamente siete días, y después de una semana en la que el club tuvo que convencerle nuevamente para incorporarlo a sus filas, el Levante, según pudo saber Superdeporte, abandona la negociación por Julio Díaz tras dos desplantes que no solo han molestado en las profundidades del coliseo de Orriols, sino que han sido significativos como para dejar pasar el que había sido un objetivo marcado en rojo en los planes de la entidad.

El lateral izquierdo procedente del Atlético de Madrid, tal y como puede confirmar SUPER, se vinculará al Sevilla FC pese a tenerlo todo completamente cerrado con el Levante. Tal fue la unanimidad del acuerdo, que todas las partes implicadas en la negociación programaron para este lunes la firma de su contrato, correspondiente a cuatro temporadas a cambio de un millón de euros por el 50 por cien de sus derechos, según averiguó Superdeporte.

Sin embargo, la aparición del cuadro hispalense, sumado a su decisión de decantarse hace una semana por el Elche, más allá de tenerlo todo acordado con un club levantinista que tuvo que volver a convencer al futbolista e insistir más fuerte si cabe en sus servicios, ha sido el detonante por el que desde el Levante le han cerrado la puerta a un Julio Díaz que priorizó el dejarse querer por otros pretendientes, menos perseverantes que en Orriols, que el cumplir con un pacto acordado en su totalidad desde hace una semana.

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Falta de palabra

De hecho, ya se programó la firma de su traspaso para el pasado miércoles tras redactar todos los contratos y haber hablado con Luís Castro, pero el Atlético de Madrid jugó también sus cartas. No obstante, este sábado por la tarde, una vez el Levante se enteró de que el Sevilla andaba tras el jugador, le comunicaron a su representante que abandonaba la operación, transmitiéndole su rechazo por la notable falta de palabra y, sobre todo, que al proyecto del Levante se une gente que no tenga dudas en hacerlo. De esta manera, el club estudia otras vías para el lateral izquierdo, a la espera de descifrar si Julio Díaz tendrá en el Sevilla las oportunidades que se le auguraban en el Ciutat de València después de un largo tiempo de seguimiento.