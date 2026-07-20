Hugo Sotelo afronta con ilusión su llegada al Levante UD: "Me convenció mucho la idea"

Hugo Sotelo ha vivido hoy su primer día como futbolista del Levante UD después de hacerse oficial su llegada al Ciutat de València. El centrocampista cedido por el Celta de Vigo comienza su etapa en Orriols "con mucha ilusión" y como "un gran paso en mi carrera" tras completar su incorporación al conjunto granota. El jugador de 22 años reconoce que, previo a cerrar su fichaje por el Levante, pidió referencias a Manu Sánchez por su estadía en Orriols durante la temporada pasada con el lateral destacando la familiaridad del club "desde la directiva hasta el entrenador".

El mediocampista fue convencido por Luís Castro para cambiar Vigo por Valencia después de que futbolista y técnico hablaran "hace un par de semanas unos diez minutos y me diera esa confianza para dar el paso". Sotelo se ha ejercitado esta tarde por primera con sus nuevos compañeros tras viajar hoy mismo desde Galicia y comenzar a notar "un cambio grande" entre las dos comunidades autónomas.

La permanencia del Levante UD de Luís Castro trasciende a Vigo

Uno de los momentos clave que permitió al Levante mantenerse en Primera División fue la victoria en Balaídos contra el Celta de Vigo. Dicho encuentro, marcado por la tensión granota y la remontada en la segunda parte, fue un claro ejemplo de la idea que Luís Castro impuso tras su llegada en el mes de enero. "Fue un equipo totalmente nuevo", admite Sotelo sobre cómo fue enfrentar a un conjunto azulgrana que, como equipo que peleó la permanencia hasta las últimas jornadas, fue "muy difícil ganarles y sacarles un punto, incluso ninguno".

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Hugo Sotelo ha visitado hoy por primera vez la que será su casa esta temporada, el Ciutat de València, tal y como ha cazado SUPER. Al centrocampista le ha resultado "muy bonito el estadio" y no puede esperar "para conocer a la afición" que conoció como rival el pasado mes de noviembre, pero que ahora le respaldará incondicionalmente cuando se enfunde este curso la elástica del Levante.