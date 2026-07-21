Comunicado oficial del Levante UD: Vuelve Manu Sánchez

El Levante UD ha anunciado el regreso de Manu Sánchez. El defensa volverá a vestir la camiseta granota tras el acuerdo alcanzado con el RC Celta de Vigo para su cesión hasta final de temporada. El lateral ha sido en una de las piezas importantes del equipo la pasada temporada en Primera División con el conjunto valenciano, disputando 33 encuentros. Nuevo refuerzo del Levante, que se suma al del Hugo Sotelo, también cedido por el Celta.

El defensa se formó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, donde debutó con el primer equipo en la temporada 2019/2020. Posteriormente, entre enero de 2021 y junio de 2023, jugó como cedido en el CA Osasuna. Finalizada su etapa en Pamplona, el RC Celta oficializó su fichaje y, un año más tarde, defendió los intereses del Deportivo Alavés también en calidad de cedido. Los caminos de Manu Sánchez y el Levante UD se unieron el pasado verano, cuando la entidad levantinista y el club vigués acordaron su cesión.

Amplia experiencia en LaLiga

Manu Sánchez acumula una amplia experiencia en LALIGA EA SPORTS, con 178 partidos. Además, ha sido internacional con la Selección española Sub-21, con la que se proclamó Subcampeón de Europa en 2023 tras disputar la final del torneo, celebrada en Georgia, ante Inglaterra. El jugador aporta verticalidad, criterio, profundidad y contundencia tanto defensa como en ataque.

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El defensa del Levante Manuel Sánchez (d) lucha con Luis Rioja, del Valencia, durante el partido de la jornada 24 de LaLiga que disputan Levante UD y Valencia CF, este domingo en el estadio Ciutat de Valencia. EFE/Ana Escobar / Ana Escobar / EFE

Comunicado oficial

Manu Sánchez volverá a vestir la camiseta del Levante UD tras el acuerdo alcanzado con el RC Celta de Vigo para su cesión hasta final de temporada. Los caminos de Manu Sánchez y el Levante UD se unieron el pasado verano, cuando la entidad levantinista y el club vigués acordaron su cesión.