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El Levante UD vestirá de verde en su tercera equipación

La nueva equipación está inspirada en la utilizada por el conjunto levantinista en la temporada 1978/1979

Las primeras palabras de Manu Sánchez en su regreso al Levante UD

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Javier Pancho

El conjunto granota presenta su tercera camiseta para la nueva temporada, será verde inspirada en la campaña 78/79 en Segunda División B. El equipo se proclamó campeón del Grupo II de la categoría de bronce, conquistando el ascenso a segunda. El verde es el color que predomina, pero sin renunciar al azulgrana con una franja vertical en el costado izquierdo.

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Nueva camiseta del Levante UD / Levante UD

El diseño se completa con un cuello de pico rematado con ribetes en rojo cardenal y azul marino, la misma combinación cromática que luce en los puños de las mangas. Además, la camiseta incorpora la tecnología Eco 3D Knit – Matrix, un tejido técnico tipo jacquard perteneciente a la gama Eco Fabric y confeccionado con poliéster 100 % reciclado.

Por otro lado, se completa con un pantalón verde con cordón de ajuste azul marino y detalles en rojo y azul en los laterales. La nueva equipación ya está disponible en la tienda online del Levante UD y podrá adquirirse de forma presencial a partir de este viernes.

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Una camiseta atrevida con la que los de Luis Castro disputarán sus encuentros como visitante y, de nuevo, en Primera División.

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