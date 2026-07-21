El Levante UD vestirá de verde en su tercera equipación
La nueva equipación está inspirada en la utilizada por el conjunto levantinista en la temporada 1978/1979
El conjunto granota presenta su tercera camiseta para la nueva temporada, será verde inspirada en la campaña 78/79 en Segunda División B. El equipo se proclamó campeón del Grupo II de la categoría de bronce, conquistando el ascenso a segunda. El verde es el color que predomina, pero sin renunciar al azulgrana con una franja vertical en el costado izquierdo.
El diseño se completa con un cuello de pico rematado con ribetes en rojo cardenal y azul marino, la misma combinación cromática que luce en los puños de las mangas. Además, la camiseta incorpora la tecnología Eco 3D Knit – Matrix, un tejido técnico tipo jacquard perteneciente a la gama Eco Fabric y confeccionado con poliéster 100 % reciclado.
Por otro lado, se completa con un pantalón verde con cordón de ajuste azul marino y detalles en rojo y azul en los laterales. La nueva equipación ya está disponible en la tienda online del Levante UD y podrá adquirirse de forma presencial a partir de este viernes.
Una camiseta atrevida con la que los de Luis Castro disputarán sus encuentros como visitante y, de nuevo, en Primera División.
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