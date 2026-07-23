Aïssa Mandi se despide de la selección de Argelia antes de arrancar su nueva etapa en el Levante UD
El defensor se retira del combinado africano tras más de 12 años defendiendo sus colores, convertirse en el futbolista que más veces se ha enfundado la elástica argelina en toda su historia y con una Copa Africana de Naciones conquistada en 2019
La incorporación de Aïssa Mandi a la disciplina del Levante UD supuso un golpe encima de la mesa en pleno mercado de traspasos. Las limitaciones económicas que se siguen sufriendo en las profundidades del Ciutat de València no impidieron el fichaje de un central expeditivo, jerárquico, con cientos de horas de vuelo a sus espaldas y que aterrizará en Orriols después de ser elegido como uno de los mejores centrales de la temporada 25/26 en la Ligue 1 de la mano del Lille, formando parte del once ideal de la competición francesa.
Para el ex de Betis y Villarreal, entre otros, está siendo un año de cambios. A sus 34 otoños, siente que aún le queda cuerda para rato y, en su nueva aventura junto al Levante, competirá con la misión de brillar en la retaguardia granota. Sin embargo, lo hará después de anunciar su retirada de la selección de Argelia: país al que le ha dedicado más de 12 años de trayectoria profesional y del que se marcha, en términos deportivos, por todo lo alto.
Historia de Argelia
Mandi cede su puesto a las futuras generaciones de la región africana siendo el futbolista con más internacionalidades de Argelia, habiendo disputado 123 partidos y anotado 8 dianas. Su último encuentro lo jugó en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, correspondiente a los dieciseisavos de final ante Suiza, mientras que cuelga las botas con el combinado de su país habiendo sido campeón de la Copa Africana de Naciones en 2019. Tras una trayectoria de muchísimo prestigio, Aïssa Mandi cierra un capítulo inolvidable en su carrera para iniciar un periplo en el Levante que, tal y como informó AS, arrancará la semana que viene.
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