El Levante UD, con problemas de 'overbooking' en plantilla

Se acerca el ecuador del mercado de fichajes mientras el Levante UD sigue dando forma a su plantilla para intentar seguir otro año más en Primera División. Aunque todavía tiene deberes pendientes, el conjunto granota ha firmado a cinco nuevos futbolistas (Bardeli, Mandi, Requena, Sotelo y Manu Sánchez) y ha dado salida a otros diez jugadores (Manu Sánchez*, Ryan, Pablo Martínez, Morales, Raghouber, Matías Moreno, Matturro, Vencedor, Pampín e Iker Losada) en forma de fin de cesión o de contrato. Con el regreso de Manu Sánchez como llegada más reciente, Luís Castro tiene a su disposición a 27 activos que, sumado a los canteranos que se encuentran realizando la pretemporada con el primer equipo, elevan la cifra a más de una treintena de futbolistas a las órdenes del técnico portugués.

Unos números que obligan a la dirección deportiva a acelerar la operación salida en las próximas semanas antes de que el balón vuelva a echar a rodar en LaLiga EA Sports. El club azulgrana presenta un exceso de efectivos a falta de posibles movimientos y ventas que aligeren la plantilla levantinista. Los nombres de Carlos Espí y Etta Eyong entran en los planes a corto plazo del Levante a la espera de ofertas económicas que desatasquen un mercado que entra en una fase decisiva en clave granota con el capítulo de salidas como equilibrio de una escuadra amplia y con sobrepoblación en diversas posiciones.

Carlos Álvarez en un amistoso con el Levante UD / Levante UD

El rompecabezas de Luís Castro

Tras los cinco fichajes acometidos hasta la fecha, la competencia se ha disparado en determinadas demarcaciones en las que Luís Castro tendrá que tomar decisiones. El centro del campo ha cambiado radicalmente respecto al curso pasado en cuanto a nombres, pero no necesariamente en el perfil de todos los jugadores que se incorporan a la sala de máquinas. Si bien el cuadro azulgrana se desprendió de dos mediocentros defensivos muy marcados (Raghouber y Vencedor), ha encontrado en el mercado activos con mayor capacidad ofensiva (Sotelo y Requena) y que se acercan más a la idea de juego del entrenador luso. Por otra parte, el técnico levantinista afronta un fuerte dilema en la mediapunta tras el rendimiento notable de Olasagasti en el último tramo de la campaña 25/26 y la vuelta al plano principal de Carlos Álvarez después de sus problemas de lesiones que le apartaron del césped en el desenlace de la temporada pasada.

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Mientras la dirección deportiva trabaja en el mercado, el equipo sigue acumulando minutos y ultimando la preparación para la temporada 26/27. El Levante afrontará este domingo el tercer amistoso de pretemporada frente al Al-Qadsiah de Arabia Saudí a partir de las 10:00 horas de la mañana en la Ciudad Deportiva de Buñol y que podrá seguirse a través del canal de YouTube del club. Una nueva oportunidad para que el cuerpo técnico evalúe en qué punto físico se encuentra el conjunto granota a poco más de tres semanas del arranque liguero en el RCDE Stadium.